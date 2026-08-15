Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor

La Virgen de Candelaria vive su día grande y lo hace madrugando. Este 15 de agosto la Villa mariana se viste de largo para recibir a miles de personas que llegan para mostrar su amor por la Morenita.

Desde la noche del viernes, numerosos tinerfeños comenzaron a llegar en peregrinación, a pesar de las restricciones establecidas por el fuerte calor que se vive estos días en la Isla.

Precisamente el calor está siendo el protagonista este sábado y a las nueve de la mañana ya eran muchos los abanicos que se veían moviéndose entre los curiosos que ya se agolpaban junto a la Basílica.

Los actos dieron comienzo con la llegada de los corredores cerca de las diez de la mañana, que llegaron al grito de “¡Viva Candelaria!”.

María Pisaca

Dispositivo para la seguridad de los peregrinos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó la importancia de la celebración de la fiesta de la Asunción de la Virgen en Candelaria, una de las principales citas religiosas e institucionales de Canarias este sábado 15 de agosto.

Dávila subrayó especialmente la elevada afluencia de peregrinos durante las jornadas previas y valoró que el dispositivo de seguridad y protección civil se desarrollara con normalidad. «Es un día muy importante, el día de la patrona de Canarias», señaló minutos antes de que tenga lugar la parada militar frente al Ayuntamiento de la Villa Mariana, después de participar en la ceremonia de los guanches del viernes por la noche y ante la celebración de los actos institucionales y religiosos previstos en Candelaria.

Celebración del día de Candelaria 2026 en la Villa Mariana / María Pisaca

La responsable insular puso el acento en la llegada de miles de personas a la Villa Mariana por distintos caminos y destacó el buen desarrollo del dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de los peregrinos. «Tuvimos muchísima afluencia de personas que querían llegar hasta la Virgen, que venían por varios caminos, y hasta las dos de la mañana hubo muchísima gente», explicó. Dávila aseguró que, pese a la elevada participación, «todo transcurrió con mucha tranquilidad» y destacó el trabajo realizado por los servicios de Protección Civil durante estas jornadas de peregrinación.

Rebaja del nivel de alerta por riesgo de incendios forestales

En relación con las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios forestales, Rosa Dávila explicó que Canarias había rebajado el nivel de alerta y pasado a situación de prealerta, lo que permite recuperar parte de la movilidad por las zonas de monte. No obstante, pidió mantener la prudencia, especialmente durante las horas de mayor calor. «Hemos pasado por dos jornadas de calor importante y seguimos estando por encima de los 30 grados. En este momento, lo más prudente es no transitar por el monte», advirtió. La presidenta insular recordó que numerosos caminos atraviesan las zonas forestales y son utilizados por peregrinos procedentes tanto del norte como del sur de Tenerife para llegar hasta Candelaria.

Apeló finalmente a mantener las mismas precauciones que han acompañado la peregrinación durante los últimos días, especialmente ante las elevadas temperaturas y las condiciones del entorno natural. «Lo que tenemos que pedir, sobre todo a los peregrinos, es que sigan manteniendo la prudencia que han mantenido a lo largo de estos dos días de peregrinación», afirmó. La presidenta del Cabildo animó así a disfrutar de la jornada dedicada a la patrona de Canarias con responsabilidad y respeto por el medio natural, coincidiendo con el paso de la situación de alerta a prealerta por riesgo de incendios.

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