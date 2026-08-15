Tiempo de la Aemet para el domingo en Canarias: regresan las lluvias y el calor persiste en el sur

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el domingo 16 de agosto una jornada marcada por la presencia de nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, algunas precipitaciones débiles y ocasionales en medianías y temperaturas que, pese a registrar ligeros descensos en determinados puntos, continuarán siendo elevadas en numerosas zonas del archipiélago.

El panorama meteorológico estará condicionado por la influencia de los vientos alisios del nordeste, que favorecerán la acumulación de nubes en las vertientes septentrionales de las islas más montañosas. Mientras tanto, en las zonas orientadas al sur y en buena parte de las áreas costeras continuará predominando un ambiente estable y cálido.

La previsión apunta a que las temperaturas sufrirán pocos cambios respecto a jornadas anteriores, aunque podrían descender ligeramente en algunas zonas interiores, especialmente en las vertientes meridionales de las islas centrales.

A pesar de esta ligera bajada, la Aemet señala que todavía se alcanzarán los 30 grados centígrados en distintas áreas bajas orientadas al sur.

Nubosidad en el norte y posibles lluvias débiles

Uno de los elementos más destacados del pronóstico será la presencia de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con apertura de claros durante las horas centrales del día.

En estas zonas existe probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en las medianías expuestas al flujo de los alisios. Se trata de lluvias generalmente de escasa entidad, aunque habituales en esta época cuando las nubes bajas se acumulan en las vertientes septentrionales.

Fuera de estas áreas, la previsión contempla intervalos nubosos y no descarta que puedan registrarse algunas precipitaciones dispersas y puntuales en distintos puntos del archipiélago.

La situación será especialmente visible en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde las nubes bajas volverán a ser protagonistas durante buena parte de la jornada.

Lanzarote seguirá con temperaturas de hasta 30 grados

En Lanzarote, la previsión indica un escenario de intervalos nubosos con temperaturas similares a las registradas durante los últimos días.

Aunque la Aemet contempla ligeros descensos térmicos en algunos sectores, el calor seguirá siendo protagonista en las zonas más expuestas al sol, especialmente en el sur y sureste de la isla.

En la capital lanzaroteña, Arrecife, los termómetros se moverán entre los 22 grados de mínima y los 30 grados de máxima.

El viento del nordeste soplará con intensidad moderada y podrá registrar intervalos más fuertes en algunos momentos de la jornada.

Fuerteventura mantendrá un tiempo estable

La situación en Fuerteventura será muy similar a la de Lanzarote. Predominarán los intervalos nubosos y un ambiente relativamente estable, con temperaturas que apenas experimentarán variaciones significativas.

Las máximas seguirán acercándose a los 30 grados en algunos sectores orientados al sur, mientras que las mínimas se mantendrán en valores suaves.

En Puerto del Rosario, la Aemet prevé temperaturas entre los 22 y los 27 grados.

El viento del nordeste continuará siendo uno de los protagonistas del día, especialmente en áreas expuestas del litoral.

Gran Canaria registrará descensos en medianías y cumbres

La previsión para Gran Canaria presenta algunos matices respecto al resto del archipiélago.

En el norte de la isla dominarán los cielos nubosos por debajo de los 900 y 1.200 metros de altitud. Además, no se descartan lloviznas débiles en medianías a partir del anochecer.

Por el contrario, el resto del territorio insular disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas experimentarán un descenso más evidente en medianías y cumbres, donde localmente podría ser notable, sobre todo en las zonas orientadas al sur y oeste.

Aun así, la Aemet prevé que los valores máximos continúen situándose entre los 30 y 32 grados en la cuenca de Tejeda y en diversas áreas bajas e interiores de las vertientes meridionales y occidentales.

Otro aspecto relevante será la persistencia de las temperaturas nocturnas elevadas en el sureste grancanario, donde las mínimas apenas descenderán hasta los 24 y 26 grados.

En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión sitúa los termómetros entre los 23 grados de mínima y 27 de máxima.

Tenerife mantendrá nubes en el norte y calor en el sur

En Tenerife, los cielos nubosos volverán a concentrarse principalmente en la vertiente norte. Durante las horas centrales podrán abrirse algunos claros, aunque persistirá la posibilidad de lluvias débiles en medianías.

En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos y el tiempo estable.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligeros descensos en el interior. Sin embargo, en las zonas bajas del sur se seguirán alcanzando valores próximos a los 30 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de intensidad fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

En las cotas altas del Parque Nacional del Teide se espera viento moderado de componente oeste.

La Palma, La Gomera y El Hierro seguirán una evolución similar

La previsión para las tres islas occidentales presenta características muy parecidas.

La Palma

En La Palma dominarán los cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales. También existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías expuestas.

Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán ligeros descensos en zonas interiores.

La Gomera

En La Gomera, la nubosidad volverá a concentrarse principalmente en el norte de la isla, mientras que en el resto alternarán los intervalos nubosos y los claros.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios importantes, aunque en las zonas bajas orientadas al sur continuarán registrándose valores cercanos a los 30 grados.

El Hierro

En El Hierro, la previsión apunta igualmente a cielos nubosos en la vertiente norte y a intervalos nubosos en el resto del territorio.

Las temperaturas seguirán una evolución similar a la del resto de las islas occidentales, con ligeros descensos en áreas interiores y calor persistente en sectores orientados al sur.

El viento volverá a ganar protagonismo

Además de las temperaturas y la nubosidad, el viento será otro de los elementos destacados de la jornada.

La Aemet prevé viento moderado del nordeste en todo el archipiélago, con intervalos de intensidad fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En Gran Canaria se esperan rachas localmente muy fuertes en los litorales del sureste y oeste, especialmente durante la madrugada.