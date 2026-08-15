Vale un Perú

Aunque poco usado en las islas, lo hemos escuchado en alguna ocasión de personas de cierta edad. El DRAE lo recoge como locución verbal para referirse a ‘algo de alto precio o estimación’; así como también registra la expresión sinónima “valer un Potosí” para referirse a una ‘riqueza extraordinaria’, si bien esta segunda forma no la hemos escuchado y, hasta donde sabemos, no se encuentra documentado su uso en las islas.

Ambas locuciones se generalizaron en los territorios de ultramar del entonces imperio español, desde finales del siglo XVI y a raíz de la explotación de las riquezas minerales en Potosí, lugar en donde se ubican importantes minas de oro y plata, en lo que es hoy la actual Bolivia y que a la sazón se localizaba en territorio del antiguo Perú [territorio ocupado por una civilización cuyo cacique era conocido como Birú, epónimo que daba nombre al reino de Birú y que los conquistadores españoles deformaron en su uso como Pirú o Perú].

El origen de ambas expresiones está precisamente en el oro y la plata extraída y que era destinada a la acuñación de monedas en el antiguo virreinato del Perú, aunque más específicamente puede referirse a las monedas de plata y de oro que desde el siglo XVI fueron acuñadas en las respectivas casas de la moneda de Potosí y de Lima: los reales de plata y los escudos de oro, ambas, piezas de considerable valor. Así pues, las expresiones idiomáticas “valer un Perú” o “valer un Potosí”, con sus respectivos sustantivos y por extensión todos los territorios del imperio en general son sinónimos de ‘gran riqueza’.

No obstante, se trate de un arcaísmo caído en desuso y con origen en Perú parece más común en el español de España que en América. Las expresiones se popularizaron en la metrópolis a partir del siglo XVI y como testimonio de ello ha quedado documentado en la obra literaria de algunos autores clásicos, como Cervantes y Calderón. Hay quienes afirman que la expresión, en sus distintas formas, se extendió más aún en los siglos XIX-XX con los flujos migratorios entre América y España [y es probable que este modismo criollo llegara a Canarias con los indianos y trasmarinos que regresaban de América]. La locución “vale un Perú”, en rigor, se emplea para referirse a un objeto de valor (“eso vale un Perú”), pero tal como lo conocemos -al menos en Canarias- también puede hacerse extensiva a una persona: “Esto vale un Perú” que tiene el mismo sentido de la frase -también muy nuestra- “¡esto vale mucho!”, con el uso peculiar de la forma prenominal neutra, ‘esto’, para referirse, de manera cariñosa, a una persona. [Se puede escuchar en situaciones tales como cuando el abuelo se dirige al nietillo familiarmente aprobando, por ejemplo, sus buenas calificaciones escolares: “Esto vale mucho”].

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En ambos supuestos, “esto vale un perú” o “esto vale mucho”, el valor al que se refiere no es económico, obviamente, sino un valor moral, espiritual o a capacidades intelectuales o humanas que hacen del sujeto una persona admirable. Afín es esta otra expresión que dice: “Esto es muy lindo” con el que la madre o la abuela aprueban un buen gesto del pequeño o su natural belleza; o la tía que tiene en brazos por primera vez a su sobrinita recién nacida y cuando la ve exclama con júbilo: “¡Ay, qué cosa más linda, Dios mío!”. Donde se refiere a un ser humano como “cosa” en sentido cariñoso.