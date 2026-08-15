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El viento frena la procesión de la Virgen de Candelaria, que sale hasta la puerta de la Basílica

Los actos al aire libre se vieron alterados en la Villa Mariana para garantizar la seguridad de la imagen y de los asistentes

Desfile militar en Candelaria por el día de la patrona de Canarias 2026

Desfile militar en Candelaria por el día de la patrona de Canarias 2026

Patricia Ginovés

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Las fuertes rachas de viento registradas este sábado en la plaza de la Villa Mariana han obligado a suspender la habitual procesión de la Virgen de Candelaria, una de las citas más esperadas de las fiestas en honor a la Patrona de Canarias.

A pesar de no poder realizar el recorrido previsto por las calles del municipio y el entorno de la plaza, la imagen de la Patrona fue trasladada hasta el pórtico principal de la Basílica de Candelaria, permitiendo que miles de peregrinos y fieles congregados en el exterior pudieran rendirle tributo.

Celebración del día de Candelaria 2026 en la Villa Mariana

Celebración del día de Candelaria 2026 en la Villa Mariana

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Celebración del día de Candelaria 2026 en la Villa Mariana / María Pisaca

Emoción y solemnidad a las puertas del templo

Con la imagen cobijada en la entrada del santuario para evitar desperfectos o incidentes causados por el viento, se vivió un momento de profunda solemnidad en el que la banda de música interpretó el Himno de Canarias y el Himno de España.

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A pesar de la alteración en el programa oficial, la multitud congregada en la plaza arropó entre aplausos y vítores el gesto de acercar la imagen hasta la puerta, garantizando así la seguridad de la talla sin privar a los devotos de ver a la Patrona en su festividad principal.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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