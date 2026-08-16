Con la autonomía en el horizonte

Durante décadas, el Sáhara Occidental ha sido contemplado casi exclusivamente a través del conflicto político. Esa mirada resulta hoy insuficiente. Marruecos ha convertido el desarrollo de sus provincias del sur en una prioridad estratégica, con inversiones en infraestructuras, energía, agua, conectividad y actividad productiva que están modificando la fisonomía del territorio. Dajla es quizá el ejemplo más visible. El futuro puerto Dajla Atlántico aspira a convertirse en un gran nodo logístico de la fachada atlántica africana y a reforzar los intercambios con Europa, América y África occidental. A su alrededor avanzan proyectos ligados a la pesca, la economía azul, el turismo, las renovables y la desalación. El Aaiún sigue una trayectoria semejante, apoyada en mejoras portuarias y aeroportuarias, mientras que la nueva vía rápida Tiznit-Dajla, con más de mil kilómetros, refuerza la continuidad terrestre del eje atlántico y su conexión hacia África occidental.

Ese esfuerzo forma parte del «modelo de desarrollo para las provincias del sur» lanzado en 2015, orientado a atraer inversión, crear empleo y reducir desequilibrios territoriales. Renovables, hidrógeno verde y desalación buscan convertir las limitaciones de un espacio árido en oportunidades. A mayor escala aparece el gasoducto atlántico Nigeria-Marruecos, concebido para reforzar la integración energética de África occidental y su conexión con Europa.

El desarrollo económico tampoco puede separarse del momento político. La propuesta marroquí de autonomía ha ganado una creciente centralidad internacional y ocupa hoy una posición mucho más sólida en la búsqueda de una salida al conflicto. Ciudades mejor conectadas, mayor actividad empresarial y nuevas infraestructuras conforman una realidad que cualquier solución futura deberá considerar.

España tiene mucho que ganar en este proceso. Marruecos es uno de sus principales socios económicos fuera de la Unión Europea y las empresas españolas disponen de experiencia en sectores decisivos para esta nueva fase, desde la ingeniería y las renovables hasta el agua, la logística, el turismo o los servicios portuarios.

Para Canarias, la oportunidad es todavía más inmediata. La proximidad con África se ha presentado demasiadas veces como una vulnerabilidad, cuando también constituye una ventaja competitiva. Una región vecina más próspera, conectada y estable genera mercados y demanda servicios en ámbitos donde las Islas acumulan experiencia, como agua, renovables, economía azul, logística, reparación naval o turismo.

Dajla y El Aaiún competirán con Canarias en determinados sectores, como ocurre entre enclaves económicos de una misma región. Esa competencia puede convivir con una creciente complementariedad atlántica. Canarias aporta condición europea, seguridad jurídica, infraestructuras consolidadas y servicios avanzados; el desarrollo del Sáhara amplía el espacio cercano donde proyectarlos. La relación con Marruecos que el Gobierno canario ha reforzado recientemente en Souss-Massa apunta ya en esa dirección.

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Durante demasiado tiempo la cercanía con África se ha leído desde Canarias casi únicamente en términos de riesgo. Un Sáhara más desarrollado y mejor conectado permite otra mirada y puede reforzar la estabilidad regional, ampliar los intercambios y consolidar el papel de las Islas como plataforma europea hacia África occidental. El Sáhara está cambiando. Si la dinámica política actual termina consolidando una solución estable en torno a la autonomía, ese crecimiento puede convertirse en uno de los grandes vectores de integración atlántica de las próximas décadas. España y Canarias cuentan con capacidades suficientes para participar en ese proceso. Sería un error contemplar desde la distancia esta oportunidad que va tomando forma frente a las Islas.