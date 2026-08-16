Las temperaturas apenas variarán en Canarias este domingo con vientos moderados a fuertes

Las temperaturas apenas variarán en Canarias este domingo, cuando se prevén cielos nubosos a intervalos y vientos que podrán ser localmente fuertes y distintas latitudes del archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 27 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 23 grados en ambas capitales, conforme a su pronóstico, que anuncia viento del noreste ocasionalmente fuerte, sobre todo en vertientes sureste y noroeste.

También se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 a 5 con posibles repuntes de 6 y habrá marejada a fuerte marejada, con mar de fondo de norte o nordeste de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 28

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 27

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde serán probables precipitaciones débiles en medianías en especial durante la madrugada, y de poco nubosos en el sur. Temperaturas en descenso en cumbres y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 27

TENERIFE

Intervalos nubosos a nuboso con probables precipitaciones débiles en medianías del norte, en especial en el noreste durante la primera mitad del día. No se descartan en medianías del sur por la tarde. Temperaturas en descenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 29

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde serán probables las precipitaciones débiles durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en la vertiente sur. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 29

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan las precipitaciones débiles durante la madrugada, más probables en el noreste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente oeste, más acusado en cumbres. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 27

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en la vertiente sur. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 21