El tiempo en Canarias para el lunes 17 de agosto: nubes, lluvias débiles y temperaturas estables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes 17 de agosto una jornada marcada por la presencia de nubes en buena parte del archipiélago canario, especialmente durante las primeras horas del día. Aunque no se esperan fenómenos meteorológicos relevantes, existe la posibilidad de que se registren lluvias débiles y ocasionales, principalmente en zonas del norte de varias islas.

Según la previsión, las condiciones tenderán a mejorar a medida que avance la mañana, sobre todo en las islas orientales. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios respecto a días anteriores, mientras que el viento soplará en general del norte con intensidad floja, aunque podría reforzarse durante la tarde en algunas zonas expuestas.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán una mañana más despejada

En Lanzarote, la jornada comenzará con intervalos nubosos y una baja probabilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada. Sin embargo, el cielo tenderá a despejarse a lo largo de la mañana, dejando un ambiente más estable durante el resto del día.

Las temperaturas apenas variarán y el viento del norte será en general flojo, aunque se espera que gane intensidad durante la tarde.

En Arrecife, los termómetros se moverán entre los 23 grados de mínima y los 28 grados de máxima.

La situación será muy similar en Fuerteventura, donde también se esperan intervalos nubosos al inicio de la jornada, evolucionando hacia cielos poco nubosos conforme avance la mañana.

En Puerto del Rosario, las temperaturas previstas oscilarán entre los 23 y los 28 grados.

Mayor nubosidad en Gran Canaria y Tenerife

En Gran Canaria predominarán los intervalos nubosos durante gran parte del día. La AEMET no descarta lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte durante la madrugada.

Además, el viento del norte podría alcanzar momentos de mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste, especialmente durante la tarde.

La capital grancanaria, Las Palmas de Gran Canaria, registrará temperaturas entre los 23 y los 27 grados.

Por su parte, Tenerife será una de las islas donde la nubosidad tendrá más presencia. El pronóstico contempla cielos entre nubosos y cubiertos en algunos momentos, con posibilidad de lluvias débiles en las medianías del norte durante la primera mitad del día. También podrían producirse precipitaciones aisladas en la vertiente sur durante la tarde.

El viento será flojo del norte, aunque algo más intenso en la zona este de la isla. En las cumbres centrales predominará una componente oeste de carácter débil.

En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima, una de las temperaturas más elevadas previstas en el archipiélago.

Las islas occidentales mantendrán los intervalos nubosos

La previsión para La Palma apunta a una jornada con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento del noreste será más intenso en las vertientes sureste y noroeste.

En Santa Cruz de La Palma se esperan valores de entre 23 y 27 grados.

En La Gomera, donde no se detallan fenómenos destacados más allá de la situación general del archipiélago, los termómetros alcanzarán entre 23 y 29 grados en San Sebastián de La Gomera.

Por último, en El Hierro también podrían producirse lluvias débiles en el norte durante las primeras horas de la jornada. El viento soplará flojo del noreste, aunque con mayor intensidad en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de la isla.

La localidad de Valverde registrará las temperaturas más suaves del día en Canarias, con valores que oscilarán entre los 18 y los 21 grados.