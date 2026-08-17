La Aemet prevé un martes de nubes y calor en Canarias: hasta 32 grados en algunas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una jornada con intervalos nubosos, temperaturas mínimas con pocos cambios y un ligero ascenso de las máximas en medianías y cumbres. El viento soplará de forma moderada.

Durante la segunda mitad del día predominará la nubosidad media y alta en las islas orientales. Además, no se descarta alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte de las islas occidentales durante la madrugada.

El viento será moderado del norte en la provincia oriental y del nordeste en la occidental, mientras que en las cumbres centrales de Tenerife soplará fuerte de componente suroeste.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada, con aumento a fuerte marejada en Tenerife y Gran Canaria, además de mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Estas son las predicciones por islas para este martes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad baja durante la primera mitad del día y presencia de nubes medias y altas durante la segunda parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios destacados. Viento generalmente flojo del norte, aumentando a moderado por la tarde. Brisas en las costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 28

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubosidad baja durante la mañana y de nubes medias y altas durante la tarde. Las temperaturas continuarán con pocos cambios, aunque se esperan ligeros ascensos en zonas interiores. Viento generalmente flojo del norte, con aumento a moderado por la tarde. Brisas en las costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 27

GRAN CANARIA

Durante la primera mitad del día se esperan intervalos nubosos en el norte y este, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde, la nubosidad aumentará con predominio de nubes medias y altas que afectarán a todas las vertientes. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo por ligeros ascensos de las máximas en medianías y zonas altas, que podrán ser localmente moderados en cumbres. Viento moderado del norte, con posibilidad de intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas del sur. En cumbres soplará viento de componente oeste, flojo en general.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 27

TENERIFE

Intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la madrugada. A partir del mediodía predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, aunque al final del día volverá la nubosidad al norte. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables en costas y subirán ligeramente en medianías y zonas altas, con posibilidad de que el ascenso sea localmente moderado. Viento flojo de componente norte, aumentando a moderado en el este y sur durante la tarde. Brisas en costas del oeste. En las cumbres centrales, viento fuerte del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 / 31

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la madrugada. A partir del mediodía predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, aunque al final de la jornada volverá la nubosidad al norte. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo por ligeros ascensos de las máximas en medianías y zonas altas, que podrían ser localmente moderados en cumbres. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en las vertientes sureste y noroeste durante la tarde. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 / 29

LA PALMA

Intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías del nordeste. Durante la tarde predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas permanecerán sin cambios o con un ligero ascenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde en las vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 / 27

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías del nordeste durante la madrugada. Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas continuarán con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, con mayor intensidad en la vertiente sureste y el extremo noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 / 23