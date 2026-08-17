La burocracia y la falta de fondos limita a Canarias frente al auge chino el ranking mundial de universidades

La enrevesada burocracia y la falta de una financiación estable para la ciencia frena a Canarias a la hora de escalar posiciones en el prestigioso ranking de Shanghái. Tras conocer la evaluación que han recibido las universidades canarias en este listado internacional – en el que la Universidad de La Laguna (ULL) se mantiene en el puesto 700 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desaparece del top–, los vicerrectores de investigación lo tienen claro: Canarias debe apostar más por la ciencia para poder mantenerse en un entorno que es cada vez más exigente y competitivo debido, entre otras cosas, al potente debut de las universidades chinas.

La noticia de los resultados del Archipiélago en la clasificación académica de universidades del mundo (ARWU) –nombre oficial del ranking de Shanghái– ha causado sensaciones agridulces en Canarias. El vicerrector de investigación de la ULL, Antonio Aparicio, considera que el resultado de la universidad tinerfeña es "satisfactorio", aunque aún mejorable. Para su homólogo en la ULPGC, Juan Alberto Corbera, la salida de la institución académica de la isla redonda de este top mundial demuestra que es el momento de que Canarias "reflexione" sobre la dirección que debe tomar la ciencia y, especialmente, en la apuesta económica que requiere a largo plazo. Un reto para el que ambos esperan avanzar con la aplicación efectiva de la reciente Ley Canaria de la Ciencia.

Canarias dedica alrededor del 0,52% de su PIB a I+D, frente al 1,50% del conjunto de España y más del 2% de la Unión Europea. La inversión resulta aún más irrisoria si se tiene en cuenta la de China, que hoy se posiciona como una de las potencias emergentes en ciencia. "Su crecimiento en esta clasificación está siendo extraordinaria", resume Corbera, que indica que su financiación ronda el 2,8%. "No existe una relación automática entre inversión y posición en un ranking, pero disponer durante años de más investigadores, infraestructuras, proyectos y capacidad para atraer talento acaba teniendo consecuencias sobre la producción y el impacto científico", insiste.

En este sentido, una de las posibles razones que explican que la ULL se mantenga a flote en este entorno de tanta competencia –incluso con la espada de Damocles de una falta crónica de financiación– es su estrecha relación con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), con el que comparte resultados, recursos humanos e instalaciones. No en vano, alrededor de este centro de investigación se encuentran infraestructuras científicas singulares como los Observatorios de Canarias, que generan un ecosistema científico estable para "atraer talento, financiación y actividad científica internacional", tal y como recuerda Corbera.

Para Aparicio el reto va más allá del dinero. Ante el avance imparable de las universidades extranjeras, si Canarias –y España en general– quiere seguir destacando, debe afrontar un problema enquistado: "las enormes trabas administrativas a las que está sometida nuestra investigación". "El ranking de Shanghái no lo recoge explícitamente, pero es una de nuestras principales debilidades y algo que termina restando capacidad para competir y desanimando a nuestros investigadores e investigadoras más activos", recalca Aparicio.

La ULPGC cae, pero mantiene el liderazgo en áreas específicas

Los resultados de la edición de este 2026 muestran que la ULPGC ha perdido de nuevo su puesto en el ranking. Lo hace después de varios años de vaivenes en los que no acaba de asentarse en esta clasificación cuyo objetivo es evaluar el prestigio investigador de las universidades de todo el mundo. La Universidad de Las Palmas solo ha estado presente en este prestigioso listado durante cinco años de los últimos diez. En concreto, solo logró colarse en el ranking entre los años 2019 y 2022 y en 2025. "Salir puntualmente del Top 1000 demuestra que competimos en un sistema internacional cada vez más exigente y que necesitamos seguir aumentando nuestra capacidad investigadora", recalca Corberá.

Pero no todo es negativo porque, pese al tropiezo, la universidad grancanaria logra resultados internacionales relevantes en materias concretas. Por ejemplo, en esta última clasificación de Shanghái, la ULPGC figura en cinco áreas científicas, destacando Turismo, en el puesto 34 mundial; Oceanografía, entre las posiciones 51 y 75; Ciencias Agrícolas, entre 101 y 150; Veterinaria, entre 151 y 200; y Ciencias Biológicas Humanas, entre 401 y 500. "Nuestro objetivo es seguir construyendo una ULPGC con mayor masa crítica, capaz de atraer y retener talento y de generar más investigación de impacto", sentencia Corbera.

La ULL resiste

La Universidad de La Laguna, por su parte, revalida la posición que más tiempo ha ostentado en la última década. En concreto, desde que consiguiera entrar en el ranking en 2017, se ha posicionado durante cinco años entre las 701 y 800 mejores universidades del mundo; tres años entre las 601 y 700, y un año (el 2024) entre las 501 y 600 mejores universidades del mundo. Este ascenso repentino ocurrió, según la propia universidad, por la productividad científica de uno de sus investigadores.

Pero una de las circunstancias en las que más destaca la ULL es su escalada en la clasificación nacional, en la que ha pasado del puesto 20 al 16. A ojos de Aparicio es precisamente este "un resultado especialmente satisfactorio", pues la ULL es una universidad que, por dimensión y presupuesto, "está aproximadamente en torno al puesto 25 del sistema español".

La universidad tinerfeña destaca en dos temáticas: Física y Ciencias de la Tierra (que incluye geología, paleontología o ciencias planetarias). Ambas, por tanto, vinculadas con el IAC. En Física, la ULL se encuentra en el puesto 400 a nivel mundial, mientras que en Ciencias de la Tierra, se encuentra entre la 500 mejores.

Asimismo, como recuerda Aparicio "somos particularmente competitivos en investigación de máxima visibilidad", pues la ULL se sitúa entre las primeras universidades españolas en publicaciones en Nature y Science. "Esto refleja muy bien lo que queremos seguir haciendo: respaldar a nuestros grupos de investigación más productivos, atraer investigadores jóvenes con experiencia internacional y reforzar nuestros programas predoctorales y postdoctorales", destaca el vicerrector de investigación.