Canarias amplía su atención a los desplazados de La Guaira

Canarias pone ahora el foco en las personas desplazadas por los terremotos que sacudieron Venezuela hace dos meses y que dejan ya más de 6.000 muertos. El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, regresó este domingo 16 de agosto de la primera visita oficial al país tras los seísmos. Durante 14 días recorrió distintas zonas para conocer la situación de los afectados y el trabajo de las entidades canarias sobre el terreno. Las reuniones con ONG con años de experiencia en proyectos de cooperación han permitido detectar una nueva necesidad: atender a las familias que han abandonado La Guaira y se han desplazado a otros estados del país. "Estamos muy ilusionados en este proyecto de atención a los desplazados. Hemos detectado una amplia demanda en zonas de Venezuela que no son precisamente La Guaira, desde Margarita a Maracaibo, en el propio estado Sucre o en otros estados, donde hay familias desplazadas de La Guaira que necesitan esa atención y vamos a estar trabajando con ellos", explica Perestelo.

La ayuda ofrecida abarca desde programas de integración hasta apoyo psicológico. Entre las entidades que colaboran sobre el terreno está la parroquia de Chacao, dirigida por un sacerdote canario, que cuenta con un comedor y un consultorio médico. A estas actuaciones se suman 8.000 familias descendientes de canarios que reciben cada mes tarjetas de alimentación y más de 5.000 que disponen de tarjetas para medicamentos, recargadas cada dos meses.

Los esfuerzos se concentran también en reforzar los servicios sociosanitarios que Canarias mantiene desde hace años en Venezuela, con consultorios médicos, centros de día y asistencia domiciliaria. El Ejecutivo regional todavía no dispone de datos sobre el número de personas desplazadas atendidas por las ONG con las que trabaja, pero ya ha comenzado a recopilar las actuaciones realizadas y las necesidades detectadas. "Ahora toca planificar", reconoce Perestelo. La visita le permitió mantener reuniones con entidades canarias en Caracas, La Guaira, Aragua, Maracay, Icagua, El Palotal, Amarticimento, San Felipe y Yaracuy, entre otros puntos. "Han sido 14 días intensos de reuniones", resume el viceconsejero, con el objetivo también de "dar aliento, cariño y ánimo a nuestra gente".

Más de 40 entidades canarias

"40 entidades isleñas trabajan en Venezuela, pero solo 22 mantienen sus sedes activas permanentemente"

Los datos apuntan a que más de 40 entidades canarias trabajan actualmente en Venezuela, aunque solo 22 mantienen sus sedes activas de forma permanente. La emergencia ha llevado a reforzar las políticas dirigidas a las personas mayores y ha incrementado las demandas de las entidades al Gobierno de Canarias. Entre las principales peticiones está ampliar la atención de los consultorios médicos, especialmente en el ámbito de la atención psicológica.

Otro de los encuentros de Perestelo tuvo lugar con la nueva presidenta del Consejo de Residentes Españoles en Venezuela, de origen canario, tras la reciente constitución de este órgano. De reuniones de este tipo salió uno de los avances que el representante canario considera más relevantes: la mejora de las prestaciones sanitarias para los residentes españoles. "En los últimos años no estábamos satisfechos con el nivel de prestaciones que se estaba dando a la ciudadanía, pero se ha realizado un cambio importante en la gestiónen salud". El sistema funciona como un seguro médico para los mayores de 75 años, que cuentan con médico de cabecera, acceso a especialistas y hospitalización.

Personas fallecidas

El Ejecutivo ha detectado a más de una decena de personas con vínculos canarios que podrían haber fallecido

Los datos oficiales sobre descendientes de canarios fallecidos se mantienen en dos casos: Olga Morales Santos, de 58 años, hija de padres gomeros, e Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha detectado a más de una decena de personas con vínculos canarios de primer, segundo o tercer grado con las que se ha perdido todo contacto. La falta de noticias hace temer que también hayan fallecido, aunque estos casos todavía no forman parte del balance oficial.

Asimismo, durante este periodo, el Ejecutivo autonómico ha coordinado la repatriación de una familia de tres miembros que, pese a no tener origen canario, cuenta con familiares en Candelaria (Tenerife). Canarias prestó apoyo para su regreso al considerar que el padre, de nacionalidad española, había tenido su última residencia en la isla de Tenerife. En lo que respecta a los daños materiales, Unicef cifra en 856 los edificios afectados, 190 de los cuales se derrumbaron por completo. A ello se suma que cerca de 23.100 personas que se encuentran en campamentos temporales.