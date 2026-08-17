Cenan por 144,50 euros en un restaurante de Canarias y se marchan sin pagar

Una cena de 144,50 euros terminó con una denuncia pública en Santa Cruz de Tenerife después de que dos mujeres abandonaran presuntamente un restaurante japonés sin pagar la cuenta.

El establecimiento, Aiko Sushi, explicó a través de sus redes sociales que los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto y que, tras intentar contactar con las clientas mediante el número de teléfono facilitado en la reserva, no obtuvo respuesta.

Según el propio negocio, el contacto terminó además bloqueado.

Una cena de 144,50 euros que quedó sin pagar

El restaurante relató que las dos mujeres acudieron al establecimiento y disfrutaron de una velada cuyo importe total ascendió a 144,50 euros.

“Dos señoras acudieron a nuestro establecimiento, disfrutaron de una agradable velada con un coste total de 144,50 € y se fueron sin realizar el pago”, expuso Aiko Sushi en su publicación.

Tras detectar la falta de pago, el local trató de ponerse en contacto con ellas utilizando el teléfono que habían dejado al efectuar la reserva.

No hubo respuesta.

El restaurante asegura que acabaron bloqueados

El intento de solucionar la situación de forma directa tampoco prosperó.

Según explicó el establecimiento, las llamadas o mensajes no fueron atendidos y posteriormente el número del restaurante habría sido bloqueado.

Ante esa situación, Aiko Sushi decidió hacer público lo ocurrido.

El negocio difundió además una imagen captada por sus cámaras de seguridad en la que aparecen las dos presuntas responsables del impago.

Piden que contacten para evitar que el caso siga adelante

Pese a haber denunciado lo sucedido, el establecimiento dejó abierta la posibilidad de resolver el conflicto.

“Agradeceríamos si se pudiesen poner de nuevo en contacto con nosotros para solventar la situación y así retirar la denuncia correspondiente”, señaló el restaurante.

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El mensaje incluye también un aviso dirigido a otros profesionales de la hostelería: “Y a nuestros compañeros de profesión, ya saben…”.