Goretti Valdés, farmacéutica: "El vertido incontrolado de residuos sanitarios puede propagar enfermedades infecciosas"

Los residuos generados por la actividad sanitaria necesitan un tratamiento específico para evitar daños sobre la salud y el medioambiente. Agujas, restos de medicamentos y materiales contaminados no pueden gestionarse como basura convencional, ya que su abandono o manipulación inadecuada puede afectar al suelo, los acuíferos y los ecosistemas de Canarias.

Así lo explica Goretti Valdés, farmacéutica del Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, quien participa en el control de los residuos procedentes de hospitales, clínicas veterinarias, consultas dentales y centros de tatuaje.

"Mi labor en Sanidad Ambiental es el control de todos los residuos sanitarios, como pueden ser agujas o restos de medicamentos", señala Valdés. Esta vigilancia también se extiende a las empresas encargadas de recoger, transportar y eliminar definitivamente estos materiales.

Riesgos para la salud y el medioambiente

La farmacéutica advierte de que estos controles son esenciales para impedir que los residuos terminen abandonados o sean eliminados sin las precauciones necesarias.

"Esto es primordial para evitar su vertido incontrolado en nuestro suelo", sostiene. Una gestión incorrecta podría poner en riesgo la agricultura y los acuíferos, además de dañar la flora y la fauna de los ecosistemas insulares.

El problema no es exclusivamente ambiental. Algunos residuos pueden contener agentes causantes de infecciones y representar un peligro para quienes los manipulen o entren accidentalmente en contacto con ellos. "Existe la posibilidad de propagar enfermedades infecciosas cuando estos residuos estén contaminados", explica Valdés.

La normativa canaria distingue entre residuos sanitarios sin riesgo y aquellos considerados específicos o de biorriesgo. En este último grupo se encuentran los materiales cortantes y punzantes, los residuos infecciosos, la sangre y otros fluidos corporales, así como determinados cultivos, vacunas o restos procedentes de actividades sanitarias.

También existen residuos sanitarios especiales sometidos a requisitos particulares, como productos químicos, medicamentos caducados y materiales que hayan estado en contacto con sustancias citotóxicas.

Cómo comunicar el abandono de residuos sanitarios

Los ciudadanos que localicen residuos sanitarios abandonados pueden comunicarlo mediante el procedimiento de denuncia en materia de Salud Pública disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Este trámite permite notificar posibles incumplimientos de la normativa sanitaria. Está dirigido a ciudadanos, empresas y administraciones, puede presentarse por internet durante todo el año y no requiere el pago de tasas.

"Así contribuimos a mantener la seguridad y a garantizar que los responsables cumplan con la normativa", indica la especialista. Ante la aparición de agujas u otros materiales potencialmente contaminados, conviene evitar su manipulación directa y comunicar su localización para que puedan retirarse de manera segura.

Contenedores adecuados y sin sobrellenar

Valdés también recuerda que los centros generadores deben disponer de un plan interno para organizar correctamente la retirada de estos materiales. Entre las principales recomendaciones se encuentran clasificar cada residuo según su naturaleza, utilizar recipientes adecuados y debidamente identificados y evitar el sobrellenado de los contenedores.

La formación de las personas encargadas de manipularlos y la prevención de riesgos laborales son otros elementos esenciales. Los centros deben contratar, además, gestores autorizados que garanticen su recogida y tratamiento final conforme a la normativa.

"Una buena gestión de los residuos sanitarios protege la salud, evita la contaminación ambiental y garantiza la seguridad de todos los trabajadores", concluye la farmacéutica.