La Guardia Civil lo confirma: el gesto habitual con el móvil que muchos canarios cometen y facilita el trabajo a los ladrones

El teléfono móvil es un dispositivo fundamental para los ciudadanos hoy en día. En él, se almacena información personal, documentos, fotografías, aplicaciones bancarias y datos privados, es decir, información sensible que puede ser de gran valor para los ladrones.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso sobre un hábito común que puede aumentar el riesgo de sufrir un hurto. "Este verano vuelve la moda de llevar el teléfono móvil en el bolsillo trasero del vaquero", comentan.

El móvil es un dispositivo imprescindible para la mayoría de ciudadanos

Perder o sufrir un rabo del teléfono móvil no solo es preocupante por el valor económico, sino porque en estos dispositivos los ladrones pueden encontrar información válida del propietario como:

Datos personales

Fotografías y archivos privados

Aplicaciones bancarias

Documentación digital

Acceso a correos electrónicos y redes sociales

Por ello, perder el móvil o sufrir un robo puede suponer un problema mayor si los ladrones consigue acceder a tu información.

Llevarlo en el bolsillo trasero es un peligro

Guardar el móvil en el bolsillo trasero es una costumbre que tiene muchos ciudadanos, pero es un peligro que puede acabar en hurto. Cuando se encuentran en zona con mucha afluencia, transporte público o lugares turísticos colocar el móvil en ese bolsillo hace que el dispositivo quede a la vista de los ladrones y sea más sencillo sustraerlo sin que la víctima se de cuenta. "A algunas personas amigas de lo ajeno les encanta está tendencia", señalan.

La Guardia Civil recomienda a los habitantes optar por lugares más seguros, como bolsillos delanteros o compartimentos cerrados.

Cómo actuar si te roban el teléfono móvil

En caso de sufrir un hurto, los afectados deben actuar de manera rápida y presentar una denuncia ante la Guardia Civil. Un pequeño cambio de hábito, como evitar guardar el móvil en el bolsillo trasero, puede reducir el riesgo de convertirse en víctima y proteger tanto el dispositivo como la información personal que contiene.