Multa de 80 euros para los peatones por cruzar por el paso habilitado pero hacerlo distraídos: la DGT extrema la vigilancia de los usuarios canarios

Cuando se habla de multas de tráfico, la mayoría las relaciona con los conductores por no respetar la normativa establecida. Sin embargo, los peatones también deben cumplir una serie de obligaciones y no hacerlo puede llevarles a enfrentarse a sanciones su ponen en riesgo su seguridad y la del resto de usuarios de la vía.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los peatones también deben cumplir con la normativa y no prestar atención a lo que ocurre alrededor puede acarrear sanciones económicas.

El error que puede acabar en sanción al cruzar por el paso de peatones

Aunque un peatón tenga prioridad al cruzar por un paso habilitado, eso no significa que pueda hacerlo de cualquier manera. Cruzar la vía con la atención puesta en la pantalla del móvil puede considerarse una conducta peligrosa, ya que reduce la capacidad de reacción.

Los peatones que comentan esta infracción y no presten atención a lo que ocurre a su alrededor se enfrena a multas de 80 euros.

Según la DGT, "un 32 % de los peatones admite que utiliza el móvil siempre o de forma frecuente mientras caminan. Pero lo que resulta preocupante es que un 20 % asegura usar siempre o frecuentemente el móvil al cruzar por un paso de cebra y un 22 % reconoce hacerlo de esta forma a veces".

Un peatón camina despistado con su móvil y unos cascos / María Pisaca

El móvil es una distracción para los peatones

La principal preocupación de Tráfico es que los peatones que utilizan el teléfono mientras caminan pierda la percepción del entorno. Mirar una pantalla mientras se cruza un paso de peatones puede provocar:

Reducción de la visión

Menor capacidad de reacción al detectar que un vehículo se aproxima

Más tiempo de reacción ante in peligro.

Los peatones son usuarios de la vía

La normativa de tráfico no afecta únicamente a quienes conducen un vehículo. Los peatones también deben actuar con responsabilidad, ya que comparten espacios con automóviles, motos y VMP. La DGT recuerda que mantener la atención durante los cruces es clave para evitar atropellos y situaciones de peligro.

Extremar la precaución y prestar atención al entorno evitando las distracciones es fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir los atropellos de uno de los colectivos más vulnerables de la vía