Nicasio Galván, portavoz de Vox: "La política buenista acaba en lo que está pasando en Ceuta"

Si tuviera que poner una nota del 0 al 10 al curso político que termina, ¿cuál sería y qué le ha faltado para llegar al sobresaliente?

Lamentablemente, le pondría un suspenso porque muchos de los problemas estructurales están muy lejos de arreglarse. Siguen enquistados o ampliados.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su grupo parlamentario durante este periodo?

Hemos puesto encima de la mesa debates que antes de la llegada de Vox se daban por cerrados. Cuestiones que hacen que se profundice en el estancamiento económico y la pobreza de Canarias. Temas de inmigración, de la agenda 2030, del sector primario, de género, de memoria histórica. Había un consenso progre y nosotros hemos venido a romperlo.

¿Qué iniciativa, debate o propuesta se les ha quedado pendiente y les habría gustado sacar adelante antes del cierre del curso?

No se nos ha quedado iniciativa pendiente, las hemos defendido todas, pero nos las han rechazado. En cada pleno, en cada comisión hemos intentado defender aquellas ideas por las que los canarios nos han puesto aquí.

¿Cuál ha sido el mayor error del Gobierno de Canarias durante este año político?

Me cuesta nombrar solo uno, pero yo creo que la gestión de la inmigración ilegal ha sido el más grave. Animando el efecto llamada. Pero también la promesa electoral de bajar el IGIC y no hacerlo.

¿Y en qué asunto reconoce que el Ejecutivo ha acertado, aunque le cueste admitirlo?

A nosotros no nos costaría admitir los aciertos, todo lo contrario. Se han intentado agilizar los trámites burocráticos para la construcción de vivienda, pero viendo el resultado, no se puede hablar de éxito. También el tema de la cuota cero de los autónomos, pero la realidad es que se les sigue asfixiando y hay una demora en esa devolución de cuotas.

¿Ha habido algún momento del curso político en el que haya pensado: «Tierra, trágame»?

La vergüenza la tienen que sentir otros cuando nos insultan por hablar de defensa de fronteras o de nuestra prioridad nacional.

¿Con qué diputado de otro grupo parlamentario se iría a tomar un café o una cerveza para intentar alcanzar un acuerdo?

Con la que está cayendo en España, con la invasión de Ceuta, los incendios, la corrupción, yo creo que el tema no está para tomar café o cervezas con nadie. Hay que recordar que prácticamente todos nos insultan, entonces, es complicado tener algo más que un trato cordial.

¿Qué compañero o compañera de otro partido le ha sorprendido positivamente durante este curso?

No me ha sorprendido ninguno positivamente. Todo lo contrario. No ha habido ninguno que se saliera un poco de las directrices de su partido, es una pena.

¿Qué título de película le pondría al curso político?

Te diría la de la versión de la novela de Gabriel García Márquez de Crónica de una muerte anunciada, porque ya sabes perfectamente lo que va a pasar con Canarias y no cambia de políticas y de rumbo.

¿Qué tema cree que preocupa mucho a la ciudadanía canaria, pero todavía no ocupa espacio en la agenda parlamentaria?

El enfoque que se le da a la pobreza y a la inseguridad. Hemos visto recientes manifestaciones del Gobierno de Canarias que cree que poniendo 150 euros más en la pensión no contributiva solucionará la pobreza de 42.000 familias, cuando lo único que conseguirá es tener más pobres subvencionados. En lo que se tiene que centrar es en favorecer las condiciones que permitan crear empleo.

¿Qué hábito, objeto o manía resulta imprescindible para sobrevivir a las largas sesiones parlamentarias?

Lo mejor es haber trabajado más de 25 años en la iniciativa privada porque esas largas sesiones se gestionarían sin problemas. Algunos deberían salir a la calle y comprobar lo que pasa en la vida real.

Complete la frase: «El próximo curso político será un éxito si Canarias consigue…».

Dejar atrás las políticas del consenso progre y recuperar el sentido común.

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¿Qué propone para los migrantes irregulares que viven en España y quieren regularizar su situación?

Cualquier persona que entre de manera ilegal tiene que ser deportada. Cualquier persona que delinca tiene que ser repatriada. Las políticas buenistas acaban en lo que está pasando en Ceuta.