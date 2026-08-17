Las Perseidas aún brillan en Canarias: hasta cuándo pueden verse

El gran espectáculo de las Perseidas ya pasó por su momento de máxima intensidad, pero el cielo de Canarias todavía guarda algunos destellos para quienes se quedaron con ganas de pedir un deseo.

Las conocidas Lágrimas de San Lorenzo seguirán siendo visibles hasta el próximo 24 de agosto, cuando la Tierra termine de atravesar la zona de partículas dejadas por el cometa 109/Swift-Tuttle.

Eso sí, ya no habrá que esperar la misma actividad que durante la madrugada del 13 de agosto. A medida que pasan los días, el número de meteoros va disminuyendo, aunque las condiciones del Archipiélago todavía permiten disfrutar de algunas Perseidas si se elige bien el lugar y la noche acompaña.

El espectáculo continúa después de su noche grande

El máximo de las Perseidas de 2026 se produjo durante la madrugada del 13 de agosto, coincidiendo además con uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de este verano.

Sin embargo, una lluvia de estrellas no aparece y desaparece en una sola noche.

Durante varios días antes y después del pico máximo, la Tierra continúa atravesando las partículas que dejó a su paso el cometa Swift-Tuttle. Cuando esos pequeños fragmentos entran a gran velocidad en la atmósfera, se calientan y producen los característicos trazos luminosos que vemos cruzar el cielo.

Por eso, quienes miren hacia arriba durante estas noches todavía pueden llevarse alguna sorpresa.

Hasta el 24 de agosto todavía hay opciones de verlas

La actividad de las Perseidas se prolongará hasta el 24 de agosto, aunque irá perdiendo intensidad progresivamente.

La Luna puede jugar a favor durante parte de estas noches gracias a su menor luminosidad respecto a otras fases más brillantes.

Para aumentar las posibilidades de ver meteoros, lo más importante sigue siendo escapar de las ciudades y buscar lugares donde la contaminación lumínica sea mínima.

Y en Canarias hay unos cuantos candidatos privilegiados.

Los mejores lugares de Canarias para mirar al cielo

El Parque Nacional del Teide, en Tenerife, es uno de los grandes referentes del Archipiélago para la observación astronómica.

En La Palma, el entorno del Roque de los Muchachos ofrece también unas condiciones excepcionales gracias a la calidad y oscuridad de sus cielos.

Gran Canaria cuenta con los altos de la Cumbre Central, mientras que las zonas interiores y alejadas de los principales núcleos urbanos de Fuerteventura permiten igualmente encontrar cielos mucho más limpios.

La clave es sencilla: cuanto menos alumbrado artificial haya alrededor, más posibilidades habrá de distinguir los meteoros más débiles.

No hace falta mirar directamente a Perseo

El nombre de Perseidas procede de la constelación de Perseo, ya que los meteoros parecen surgir visualmente desde esa zona del cielo.

Pero eso no significa que haya que mantener la vista fijada exactamente allí.

Lo más recomendable es buscar una zona amplia de cielo oscuro, permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad y observar sin prisas. No hacen falta telescopios ni prismáticos.

Sí puede venir bien algo bastante menos tecnológico: ropa de abrigo, especialmente si la observación se realiza desde zonas altas de las Islas.

El cometa que está detrás de las Lágrimas de San Lorenzo

El responsable último del espectáculo es el 109/Swift-Tuttle, un gran cometa cuyo recorrido alrededor del Sol deja una estela de partículas.

La Tierra atraviesa cada verano parte de ese material, provocando una de las lluvias de meteoros más populares del calendario astronómico.

Swift-Tuttle tarda más de un siglo en completar una órbita alrededor del Sol y su último acercamiento tuvo lugar en 1992. Su próxima visita no se espera hasta 2126.

Mientras tanto, cada agosto quedan sus restos para recordarlo.

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Y este año, aunque la gran noche ya haya pasado, Canarias todavía tiene hasta el 24 de agosto para mirar al cielo y esperar ese destello que siempre parece llegar justo cuando uno estaba a punto de dejar de mirar.