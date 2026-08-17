El ranking de Esperanza Gracia para la semana post-eclipse: estos son los signos con más suerte desde el 17 de agosto
Capricornio lidera el ranking semanal, seguido de Piscis y Leo, en unos días marcados por el Cuarto Creciente en Escorpio y Venus en Libra.
La semana posterior al eclipse arranca con nuevas previsiones para los doce signos del Zodiaco. Esperanza Gracia ha publicado su ranking para los días que comienzan este 17 de agosto, desvelando quiénes cuentan con una energía más favorable y quiénes deberán afrontar una etapa algo más exigente.
Según sus predicciones, estos días estarán bajo el influjo del Cuarto Creciente en Escorpio, una energía asociada a la determinación, la pasión y las ganas de actuar. A ello se suma la presencia de Venus en Libra, que favorecerá la expresión de los sentimientos, la diplomacia y la búsqueda de equilibrio en las relaciones. Los signos de aire —Géminis, Libra y Acuario— destacarán especialmente por su capacidad de seducción.
El color asociado a la buena suerte durante esta semana será el azul, mientras que el ranking deja a Capricornio como el signo mejor situado y a Cáncer en la última posición.
Capricornio, el gran favorecido
Capricornio ocupa el primer puesto. Esperanza Gracia apunta a una semana de oportunidades, cambios positivos y avances en asuntos que ya estaban en marcha. El Cuarto Creciente potencia su magnetismo y puede ayudarle a consolidar proyectos importantes.
Sus números de la suerte son el 2 y el 9, y sus signos afines, Aries y Cáncer.
Piscis, en segunda posición
Piscis se coloca segundo gracias a una energía astral favorable y al buen aspecto de Marte. Será una semana propicia para afrontar nuevos desafíos, confiar en la intuición y establecer conexiones que puedan resultar importantes.
Números de la suerte: 4 y 5. Signos afines: Géminis y Sagitario.
Leo completa el podio
Leo ocupa el tercer lugar. Con el Sol, Mercurio y Júpiter en su signo, sus oportunidades aumentan y puede vivir jornadas favorables para tomar decisiones, perseguir objetivos y abrirse a nuevas posibilidades.
Números de la suerte: 3 y 8. Signos afines: Tauro y Leo.
Virgo
En cuarta posición, Virgo afronta unos días para concretar planes y avanzar paso a paso. La constancia y la organización serán sus mejores herramientas, mientras que un acontecimiento inesperado puede darle el impulso que necesitaba.
Números de la suerte: 0 y 6. Signos afines: Sagitario y Escorpio.
Acuario
Acuario es quinto. Plutón en su signo favorece un periodo para tomar las riendas, romper con condicionamientos y revisar aquellas relaciones o compromisos que ya no responden a sus necesidades.
Números de la suerte: 4 y 7. Signos afines: Escorpio y Géminis.
Géminis
En sexta posición, Géminis contará con el impulso del Cuarto Creciente y con los buenos aspectos de Venus. Las relaciones personales, la seducción y los nuevos contactos tendrán un papel destacado.
Números de la suerte: 1 y 3. Signos afines: Libra y Virgo.
Sagitario
Sagitario ocupa el séptimo puesto. Las circunstancias pueden ponerse a su favor mediante una noticia o una propuesta inesperada. Será un buen momento para cerrar etapas y afrontar nuevos retos.
Números de la suerte: 3 y 0. Signos afines: Libra y Tauro.
Tauro
En octava posición, Tauro deberá adaptarse a ciertos cambios y vigilar especialmente los gastos. En el terreno sentimental, las predicciones aconsejan no aferrarse a expectativas que puedan terminar generando frustración.
Números de la suerte: 2 y 5. Signos afines: Acuario y Leo.
Libra
Libra aparece noveno. La recomendación para estos días es evitar discusiones innecesarias y buscar entornos que aporten tranquilidad. Venus en su signo reforzará su carisma y favorecerá las relaciones sentimentales.
Números de la suerte: 1 y 4. Signos afines: Aries y Capricornio.
Aries
Aries ocupa la décima posición. Puede verse obligado a cerrar una situación arrastrada desde hace tiempo, aunque hacerlo permitirá abrir una etapa más favorable. También existe la posibilidad de tomar una decisión impulsiva que termine dando paso a algo ilusionante.
Números de la suerte: 8 y 9. Signos afines: Capricornio y Piscis.
Escorpio
En el penúltimo puesto, Escorpio recibe directamente la influencia del Cuarto Creciente en su signo. Esa energía puede darle la fortaleza necesaria para resolver asuntos pendientes y superar dudas que llevaba tiempo arrastrando.
Números de la suerte: 6 y 8. Signos afines: Piscis y Virgo.
Cáncer cierra el ranking
Cáncer ocupa la última posición, aunque esto no significa que la semana esté perdida. Marte en su signo aporta impulso para superar obstáculos y mantener la constancia. Una oportunidad que parecía lejana podría empezar a tomar forma.
Números de la suerte: 7 y 0. Signos afines: Escorpio y Cáncer.
De esta forma, la semana post-eclipse deja a Capricornio, Piscis y Leo en lo más alto del ranking de Esperanza Gracia, mientras Aries, Escorpio y Cáncer deberán gestionar unos días algo más complejos. El Cuarto Creciente en Escorpio y Venus en Libra serán las referencias astrológicas que, según estas predicciones, marcarán el tono de la semana.
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