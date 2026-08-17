Seis minutos frente a un tiburón solrayo gigante en el Mar de las Calmas

No todos los encuentros bajo el agua duran lo suficiente como para comprender lo que se tiene delante. Este sí. Un grupo de ocho submarinistas se topó con un ejemplar de tiburón solrayo de unos cuatro metros de longitud durante una inmersión recreativa en el Mar de las Calmas, en El Hierro. El animal nadaba a apenas 12 metros de profundidad y permaneció cerca del grupo durante unos seis o siete minutos antes de alejarse hacia aguas más profundas.

La escena se produjo a las 13.40 horas en el punto de inmersión conocido como Baja Rosario, frente a La Restinga, en el municipio de El Pinar. Y para quienes conocen bien estas aguas, no fue una aparición cualquiera.

“El océano nos ha hecho un regalo de los grandes”

Desde el centro Buceo La Restinga celebraron el encuentro con una frase que resume la emoción del momento. “El océano nos ha hecho un regalo de los grandes”, señalaron tras confirmar que una hembra de tiburón solrayo había vuelto a dejarse ver durante agosto en aguas del Mar de las Calmas.

El grupo estaba encabezado por los instructores Jon y Carmen, que pudieron observar al animal manteniendo la distancia durante varios minutos. Jon Morán, responsable del centro, explicó que el tiburón nadaba a unos 12 metros y permaneció en las inmediaciones del grupo antes de desaparecer hacia zonas más profundas.

Un encuentro que no se busca ni se fuerza

Desde la escuela de buceo insistieron además en que este tipo de avistamientos debe afrontarse con respeto. “Un encuentro así no se busca, no se fuerza y, sobre todo, se respeta”, explicaron.

El deseo ahora es que el ejemplar permanezca en la zona durante algún tiempo. “Esperamos que se quede, como en otras ocasiones, por unos meses”, añadieron desde Buceo La Restinga.

Esa prudencia tiene especial importancia porque se trata de una especie protegida y poco conocida, habitualmente asociada a fondos de gran profundidad.

Una hembra que vuelve al Mar de las Calmas

El avistamiento tiene además un componente especialmente relevante. Según la información compartida por el centro, se trataría del regreso de una hembra después de varios meses sin observar ejemplares en la zona. Los últimos habían dejado de verse a mediados de septiembre del año pasado.

En Canarias, el tiburón solrayo muestra una llamativa relación con el Mar de las Calmas. Datos del Gobierno de Canarias apuntan a un comportamiento conocido como filopatría, es decir, la tendencia de determinados ejemplares a regresar periódicamente a las mismas zonas.

En El Hierro, ese comportamiento se ha observado especialmente entre hembras que vuelven a áreas someras de la costa.

Avistamientos documentados desde 1965

La relación del tiburón solrayo con estas aguas no es reciente. La información recopilada por EUROPARC España señala que existen registros históricos de avistamientos en la zona desde 1965, además de un catálogo de fotoidentificación que permite seguir la presencia de distintos ejemplares.

Morán ya había coincidido con esta especie en 2019 y 2025. Pero verla a tan poca profundidad sigue siendo excepcional.

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Que un animal acostumbrado a moverse en fondos profundos aparezca a apenas 12 metros permite obtener observaciones de gran interés sobre su comportamiento y sobre el ecosistema marino de El Hierro.