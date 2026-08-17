El tiempo en Canarias este lunes: cielos variables y posibilidad de lloviznas locales

Los intervalos nubosos se alternarán con los cielos despejados en Canarias este lunes, cuando no se descartan incluso algunas lluvias débiles locales pese a que las temperaturas apenas variarán, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), informa Efe.

La máxima alcanzará los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 28 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 23 en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que apunta que se espera viento, en general, flojo a moderado del norte, más intenso en los extremos noroeste y este.

En las aguas de Canarias se prevén vientos del nordeste y fuerza 3 a 4, marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el lunes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento en general flojo del norte, más intenso por la tarde. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 29

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento en general flojo del norte, más intenso por la tarde. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 27

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte durante la madrugada. Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior. Viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 28

TENERIFE

Intervalos nubosos a nuboso sin descartar lluvias débiles en medianías del norte durante la primera mitad del día. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte, más intenso en extremo noroeste y vertiente este. Brisas en costas oeste. En cumbres viento moderado de componente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 30

LA GOMERA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la madrugada. Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 29

LA PALMA

Intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en el nordeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 28

EL HIERRO

Intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles en medianías del norte a primeras horas. Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 21