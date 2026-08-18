La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias para mañana miércoles: estos son los sitios donde se esperan lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles 19 de agosto una jornada con intervalos nubosos en buena parte de Canarias, aunque las nubes serán más abundantes en el norte de las islas de mayor relieve.

En estas vertientes septentrionales predominarán los cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas del día. El resto del archipiélago alternará nubes y claros.

Las islas más orientales comenzarán además la jornada con algunos intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, por lo que la madrugada será algo más templada, mientras que las máximas permanecerán con pocos cambios.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste en general. La principal excepción se encontrará en las cumbres centrales de Tenerife, donde será fuerte del suroeste antes de girar a oeste moderado.

LANZAROTE — Intervalos nubosos al comienzo del día

La jornada comenzará con presencia de nubes medias y altas, aunque se alternarán con amplios claros. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas experimentarán pocos cambios. El viento soplará flojo a moderado del nordeste.

Arrecife: 23 / 31 °C

FUERTEVENTURA — Nubes y claros con temperaturas estables

Habrá intervalos nubosos, incluyendo nubes medias y altas durante la primera parte de la jornada. Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes variaciones, con ligero ascenso de las mínimas. El viento será flojo a moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 22 / 28 °C

GRAN CANARIA — Más nubes al norte y posibles lluvias débiles

El norte presentará cielos más nubosos, especialmente a primeras y últimas horas, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. En el resto se alternarán nubes y claros. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán con pocos cambios. El viento soplará flojo a moderado del nordeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 27 °C

TENERIFE — Nubosidad al norte y viento fuerte en cumbres

El norte tendrá mayor presencia de nubes, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante las primeras y últimas horas. En el resto predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas registrarán pocos cambios en las máximas y un ligero ascenso de las mínimas. En las cumbres centrales, el viento soplará fuerte del suroeste y posteriormente girará a oeste moderado.

Día de calor y panza de burro en Las Palmas de Gran Canaria (6/8/2026) / José Pérez Curbelo

LA GOMERA — Nubes al norte y posibilidad de alguna lluvia

Las vertientes septentrionales tendrán cielos más nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. En el resto habrá intervalos nubosos con momentos de mayor claridad. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán estables.

El viento será flojo a moderado del nordeste.

LA PALMA — Nubosidad y lluvias débiles en el norte

El norte de la isla concentrará la mayor nubosidad, con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional durante el comienzo y el final de la jornada. En el resto se alternarán nubes y claros.Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras las máximas apenas variarán. El viento soplará flojo a moderado del nordeste.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 28 °C

EL HIERRO — Intervalos nubosos y temperaturas suaves

Habrá intervalos nubosos, más abundantes en la vertiente norte, donde no se descarta alguna precipitación débil a primeras y últimas horas. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán con pocos cambios.

El viento será flojo a moderado del nordeste.

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Valverde: 21 / 27 °C