Alquilar una casa consume el 31% de los ingresos familiares en las dos capitales canarias

El esfuerzo para acceder a una vivienda en alquiler se ha elevado en España hasta el 39% de los ingresos netos de las familias durante el segundo trimestre de 2026, una cifra que supera en 10 puntos al 29% necesario para la compraventa, según se desprende de un estudio publicado por idealista. Una dato que, en las capitales canarias asciende al 31%. Así, el portal inmobiliario ha argumentado que el encarecimiento de los precios derivado de la escasez de oferta explica que el esfuerzo tanto en alquiler como en compra se mantenga en niveles muy elevados, superando en el caso del arrendamiento los umbrales que los expertos consideran razonables.

En el caso del alquiler de una vivienda de dos habitaciones, hasta nueve capitales superan el 30% fijado como límite recomendable por los especialistas, liderando la tabla Palma con un 45% de los ingresos familiares, por delante de Málaga (40%), Valencia (39%), Madrid y Alicante (38%), Barcelona y Segovia (34%), y Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (31%).

Por contra, Ciudad Real y Teruel registran la menor presión al destinar un 19% de la renta del hogar a la cuota del arrendamiento, secundadas por Jaén, Cáceres, Lleida y Melilla, con una tasa del 20%.

Por provincias

A nivel provincial, Málaga es la que impone mayor esfuerzo a sus residentes, con el 58% de los ingresos familiares. Le sigue Baleares (48%) y a continuación un grupo de provincias con tasas superiores al 30%: València (38%), Alicante, Madrid y Santa Cruz de Tenerife (37%), Cádiz (35%), Huelva (33%), Las Palmas y Barcelona (32%), y Girona, Sevilla y Segovia (31%).

En el otro extremo, Teruel es la provincia con menor exigencia (18%), seguida de Palencia, Lleida, Ciudad Real y Huesca (21%).

Esfuerzo financiero para la compra

En lo relativo a la compraventa de inmuebles, son cinco las capitales que traspasan la barrera del 30% recomendado para la compra: Palma encabeza de nuevo el ranking con el 48%, seguida de Madrid (39%), San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%).

A continuación aparecen Valencia (28%), Alicante (27%), Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Santander (25% en los 3 casos), Cádiz, Pamplona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife (24% en las 4 capitales).

En la parte baja de la tabla para la adquisición de vivienda figuran Lleida (11%) y Zamora (12%), mientras que a nivel de provincias Baleares (48%) y Málaga (45%) lideran el esfuerzo para comprar, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (36%) y Madrid (35%). La provincia de Barcelona, por su parte, se sitúa en el 24%.

Finalmente, Teruel y Soria registran la tasa más baja, con el 11%, seguidas de Jaén, Cuenca, Palencia, Zamora, Ciudad Real, Ourense y León, con el 12%.