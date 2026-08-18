Canarias afronta varios días con radiación ultravioleta muy alta: estos son los consejos para proteger tu piel del sol

Canarias afronta varios días con niveles muy altos de radiación ultravioleta. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa este martes el índice UV máximo en 9 en las capitales del archipiélago y en 10 en Puerto del Rosario. Unos valores que obligan a extremar las precauciones al realizar actividades al aire libre.

La radiación se mantendrá elevada durante los próximos días, con índices de entre 9 y 10 en diferentes puntos de las islas, al menos, hasta el viernes 21 de agosto. La predicción de la AEMET se realiza para condiciones de cielo despejado y puede variar en función de la nubosidad y las características concretas de cada zona.

Este indicador no mide el calor ni la temperatura ambiental, sino la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre y su capacidad para provocar daños en la piel y los ojos. Por ello, puede existir un índice UV elevado incluso en una jornada con viento, temperaturas moderadas o presencia de algunas nubes.

¿Qué significa un índice ultravioleta de 9 o 10?

La escala internacional clasifica como "bajo" un índice de entre 0 y 2; "moderado", de 3 a 5; "alto", de 6 a 7; "muy alto", de 8 a 10; y "extremo", cuando alcanza o supera el nivel 11.

Por tanto, los valores previstos para Canarias se encuentran en la segunda categoría más elevada. En estos niveles se recomienda evitar permanecer al aire libre durante las horas centrales del día, buscar zonas de sombra y utilizar ropa, sombrero, gafas de sol y protector solar.

No existe un tiempo único a partir del cual una persona sufrirá una quemadura. La respuesta depende del fototipo, la edad, la altitud, la duración de la exposición y la protección utilizada. Las personas con piel clara presentan una mayor sensibilidad, aunque cualquier tipo de piel puede sufrir daños por la radiación ultravioleta.

Según explica la AEMET, una exposición excesiva puede dañar el colágeno y acelerar el envejecimiento de la piel. También puede provocar alteraciones y mutaciones en el ADN, aumentar el riesgo de cáncer cutáneo y ocasionar lesiones oculares, como cataratas.

Los efectos pueden ser inmediatos, como el enrojecimiento y las quemaduras, pero también acumulativos. La piel conserva el daño producido por las exposiciones repetidas a lo largo de los años, especialmente cuando se han sufrido quemaduras durante la infancia o la adolescencia.

Cómo proteger la piel ante niveles muy altos

El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomiendan adoptar varias medidas:

Evitar la exposición directa y prolongada durante las horas centrales, especialmente entre las 12.00 y las 16.00 horas.

Buscar la sombra siempre que sea posible, aunque esta medida debe combinarse con otras formas de protección.

Cubrir la piel con prendas ligeras y de tejido tupido. También es aconsejable utilizar un sombrero de ala ancha que proteja la cara, las orejas y el cuello.

Emplear gafas de sol homologadas con protección frente a la radiación ultravioleta.

Aplicar un protector solar adecuado al tipo de piel, la edad y la actividad, que proteja frente a los rayos UVA y UVB. Debe distribuirse de forma generosa y uniforme antes de salir.

Renovar la aplicación cada dos horas y después de bañarse, sudar abundantemente o secarse con una toalla, aunque el producto indique que es resistente al agua.

Prestar especial atención a la cara, el cuello, las orejas, los hombros, el escote, las manos, los empeines y las zonas con poco cabello.

No utilizar la crema solar para prolongar el tiempo de exposición. Ningún protector bloquea por completo la radiación ultravioleta.

Las nubes no eliminan el riesgo

Una jornada nublada no significa que la piel esté completamente protegida. El Código Europeo contra el Cáncer señala que hasta el 80% de la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes o la bruma.

También hay que extremar la precaución en playas y piscinas. El agua y la arena reflejan parte de la radiación, mientras que una sombrilla no impide que los rayos alcancen la piel de manera indirecta. El Ministerio de Sanidad advierte, además, de que la radiación puede penetrar hasta un metro en aguas claras.

Nubes bajas en el horizonte / Alfons Puertas

El riesgo también aumenta con la altitud. Según Sanidad, el poder de la radiación ultravioleta crece alrededor de un 4% por cada 300 metros de altura, por lo que las precauciones deben mantenerse durante las excursiones y actividades en las zonas de montaña de Canarias.

Los menores necesitan una protección especial porque su piel es más sensible. También deben consultar las precauciones necesarias aquellas personas que toman medicamentos, ya que algunos tratamientos pueden aumentar la sensibilidad cutánea al sol.

Ante una quemadura extensa, la aparición de ampollas, fiebre, mareos o malestar general, se recomienda solicitar valoración sanitaria. Asimismo, cualquier lunar o mancha que cambie de tamaño, forma o color debe ser examinado por un profesional.