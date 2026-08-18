Canarias debate cómo transformar las administraciones para responder a los nuevos retos

El Gobierno de Canarias reunirá el próximo 3 de septiembre en La Laguna a representantes de administraciones públicas, universidades, entidades sociales, empresas y laboratorios de innovación para analizar cómo adaptar la gestión pública a un escenario marcado por cambios cada vez más rápidos y complejos. La jornada, denominada Gobernar el futuro, abordará la transformación de las instituciones, la innovación territorial y la cooperación entre administraciones. El encuentro está organizado por Islas Responsables Lab (IRLab), laboratorio de innovación pública del Gobierno de Canarias, y se desarrollará en el espacio de Mutua Tinerfeña, en La Laguna. La inauguración correrá a cargo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El objetivo de la jornada es analizar fórmulas para anticipar los cambios que afectan a las administraciones y los territorios, fortalecer las instituciones y lograr que las estrategias y decisiones públicas se traduzcan en resultados concretos para la ciudadanía. «Vivimos en un contexto de cambios cada vez más rápidos y más complejos y las administraciones públicas tenemos la responsabilidad no solo de responder a esos cambios, sino de anticiparnos y planificar para poder tomar las mejores decisiones», explica el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo.

Tres bloques

La jornada se dividirá en tres bloques centrados en la transformación de las administraciones, los territorios que experimentan con nuevas fórmulas de gestión y la colaboración entre distintos niveles institucionales. El primer apartado comenzará con la intervención del director de Hexagonal Lab, Raúl Oliván, que abordará la necesidad de un nuevo contrato social ante escenarios de creciente complejidad y las transformaciones que deberían asumir las administraciones para responder a los nuevos retos. El segundo bloque estará dedicado a los territorios que desarrollan procesos de transformación. El tercer bloque estará dedicado a la innovación pública de proximidad y a la gobernanza multinivel como instrumento para afrontar los retos de los territorios.