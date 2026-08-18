Una conocida cadena estrena en Canarias su versión del mojo rojo y repartirá 500 gratis
La nueva salsa estará disponible desde este martes en todos sus establecimientos del Archipiélago y la promoción llegará a cinco locales de Tenerife y Gran Canaria
Uno de los sabores más reconocibles de la gastronomía canaria llega a la carta de una multinacional de restauración. Popeyes estrena este martes, 18 de agosto, su nuevo Dipper Mojo Rojo, una salsa creada específicamente para sus establecimientos de Canarias e inspirada en una de las recetas tradicionales más populares de las Islas.
El lanzamiento tendrá además premio para los primeros clientes. La compañía repartirá este martes 500 unidades gratuitas en Tenerife y Gran Canaria, dentro de una promoción limitada que se desarrollará en cinco de sus restaurantes del Archipiélago.
El mojo canario entra por primera vez en su carta
La incorporación supone la primera referencia regional que la cadena introduce dentro de su gama de salsas en España. La propuesta busca trasladar a su oferta habitual un sabor estrechamente ligado a la cocina canaria y adaptar parte de su carta al público de las Islas.
El nuevo Dipper Mojo Rojo se servirá en un recipiente individual de 100 gramos y podrá utilizarse como acompañamiento para algunos de los productos habituales de la cadena, como las tiras de pollo crujiente, las alitas, los nuggets o las papas.
La salsa estará disponible desde este martes en todos los restaurantes de Popeyes en Canarias, aunque el reparto gratuito se concentrará únicamente en determinados establecimientos de las dos islas capitalinas.
500 unidades gratis entre Tenerife y Gran Canaria
Para celebrar el lanzamiento, la cadena entregará 100 Dippers de Mojo Rojo en cada uno de los cinco establecimientos seleccionados, hasta alcanzar las 500 unidades. La promoción estará dirigida a las primeras 100 personas que acudan a cada uno de estos locales.
- En Tenerife, el reparto se realizará en el restaurante ubicado en el Centro Comercial La Villa, en La Orotava.
- En Gran Canaria habrá cuatro puntos participantes: el Centro Comercial Atlántico Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana; el Centro Comercial La Mareta, en Telde; el Centro Comercial La Ballena y el establecimiento situado en Triana, 103, ambos en Las Palmas de Gran Canaria.
Con este lanzamiento, la multinacional apuesta por incorporar un elemento de la identidad gastronómica canaria a su catálogo y convertirlo en una propuesta exclusiva para los clientes del Archipiélago.
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