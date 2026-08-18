Hoy Canarias amanece con cambios en el tiempo según la Aemet: nubes, lluvias débiles y calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes en Canarias una jornada con intervalos nubosos, temperaturas mínimas con escasas variaciones y un ligero aumento de las máximas en medianías y cumbres. El viento soplará de intensidad moderada.

Durante la segunda mitad del día ganará protagonismo la nubosidad media y alta en las islas orientales. Además, no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en medianías del norte de las islas occidentales durante la madrugada.

El viento será moderado de componente norte en la provincia oriental y del nordeste en la occidental. En las cumbres centrales de Tenerife soplará con intensidad fuerte de componente suroeste.

Respecto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en Tenerife y Gran Canaria. También se espera mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Estas son las predicciones por islas para este martes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas durante la primera mitad de la jornada y presencia de nubosidad media y alta durante la segunda parte del día. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Viento generalmente flojo del norte, con tendencia a aumentar a moderado por la tarde. Brisas en las costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 28

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubosidad baja durante las primeras horas y predominio de nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas seguirán sin cambios importantes, aunque se esperan ligeros ascensos en las zonas interiores. Viento flojo del norte en general, aumentando a moderado durante la tarde. Brisas en las costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 27

GRAN CANARIA

Durante la primera mitad del día se esperan intervalos nubosos en el norte y este de la isla, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde aumentará la nubosidad, con predominio de nubes medias y altas que afectarán a todas las vertientes. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente en medianías y zonas altas, con ascensos que podrían ser localmente moderados en cumbres. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Brisas en las costas del sur. En cumbres soplará viento de componente oeste, generalmente flojo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 27

TENERIFE

Intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la madrugada. A partir del mediodía predominarán los cielos poco nubosos, acompañados de algunos intervalos de nubes altas, aunque al final de la jornada volverá la nubosidad al norte. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas seguirán estables en zonas costeras y subirán ligeramente en medianías y zonas altas, con posibilidad de ascensos localmente moderados. Viento flojo de componente norte, aumentando a moderado en el este y sur durante la tarde. Brisas en costas del oeste. En las cumbres centrales, viento fuerte del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 / 31

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte durante la madrugada. Desde el mediodía predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, aunque la nubosidad volverá a aparecer en el norte a últimas horas. Las temperaturas seguirán sin cambios destacados, salvo por ligeros ascensos de las máximas en medianías y zonas altas, que podrían ser localmente moderados en cumbres. Viento flojo a moderado del nordeste, con mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste durante la tarde. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 / 29

LA PALMA

Intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías del nordeste. Durante la tarde predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios o con un ligero ascenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde en las vertientes sureste y noroeste. Brisas en las costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 / 27

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías del nordeste durante la madrugada. Durante la tarde predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios destacados. Viento flojo a moderado del nordeste, con mayor intensidad en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 17 / 23