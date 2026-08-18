La IA gana terreno en el Gobierno de Canarias, con la salvaguarda del empleo como línea roja

El Gobierno de Canarias ultima una estrategia para agilizar los procesos de la Administración mediante el uso de la inteligencia artificial, pero con supervisión humana en todo momento. El objetivo es que estas herramientas asuman tareas repetitivas que ahora consumen buena parte del tiempo de los empleados públicos para que puedan dedicarlo a funciones de revisión, análisis y atención. La directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos, Guadalupe González Taño, asegura que la implantación no supondrá una pérdida de puestos de trabajo, sino un cambio en las tareas que desempeñan los funcionarios.

Proyectos piloto

La estrategia parte de proyectos piloto que ya se desarrollan en distintos departamentos y pretende coordinarlos para aprovechar las herramientas que funcionan en otros procedimientos. González Taño explica que el Gobierno quiso primero probar la tecnología antes de elaborar una estrategia común. Uno de los principales ejemplos está en Dependencia. En esta área se puso en marcha una herramienta que procesa las solicitudes que llegan en papel o PDF, separa los documentos, identifica los datos y los incorpora al sistema.

Según González Taño, una tarea que podía prolongarse durante más de un mes puede realizarse ahora en un día. También se utiliza la geolocalización de expedientes para organizar las rutas de los valoradores de dependencia y priorizar determinados casos, como los de menores o personas con enfermedades graves.

El Gobierno atribuye al conjunto de medidas aplicadas en Dependencia —inteligencia artificial, simplificación administrativa, intermediación de datos y aumento de personal— una reducción del tiempo medio de espera de 782 a 289 días desde el comienzo de la legislatura. Para las solicitudes que llegan con toda la documentación correcta, el tiempo de resolución se sitúa en 89 días.

Sanidad y Empleo

También en Sanidad, Empleo o en Economía se han puesto en marcha asistentes para facilitar la relación de ciudadanos, empresas, autónomos o emprendedores con las instituciones públicas. La directora general recalca que no se trata de implantar una única herramienta para toda la Administración, sino de desarrollar soluciones diferentes para necesidades concretas. «No es una IA, son un montón de proyectos de IA», resume. Algunas sirven para leer documentos y extraer datos; otras cruzan información, ayudan a los ciudadanos o apoyan tareas administrativas.

Puesto de trabajo inteligente

La estrategia, con once ejes, también pretende determinar dónde realmente compensa utilizar estas tecnologías. La transformación afectará especialmente a los trabajos repetitivos y contempla, por ejemplo, el «puesto de trabajo inteligente», que consiste en automatizar tareas simples para ayudar al personal en la tramitación de informes preceptivos y la gestión documental, siempre bajo supervisión humana.

También se prevé utilizar estas herramientas para orientar a la ciudadanía en sus trámites, agilizar procesos de contratación y medir la eficiencia de la propia Administración.

Dar más valor al trabajo de los empleados públicos

González Taño considera que el cambio no consiste en sustituir a los empleados públicos, sino en dar más valor a lo que hacen durante su jornada. Pone como ejemplo a los trabajadores sociales, que pueden dedicar buena parte de su tiempo a elaborar informes en lugar de centrarse en la evaluación de los casos y contactar con los ciudadanos.

Por ello, sostiene que «no se van a perder» puestos de trabajo y, es más, remarca el déficit de personal existente en las administraciones canarias.

Seguras, confiables y transparentes

Las tres palabras que deben definir el uso de estas herramientas son «seguras, confiables y transparentes», sentencia. La estrategia contempla además un inventario para que pueda conocerse cuándo se utiliza una IA en un procedimiento, para qué se usa y cómo se gestionan los datos.

Entre sus prioridades están los ámbitos donde una respuesta más rápida de la Administración puede tener un efecto directo sobre la ciudadanía, como en servicios sociales o vivienda. En Sanidad, sin ir más lejos, ya se está utilizando esta tecnología, pero, a juicio de González Taño, existe margen para ampliar sus aplicaciones. También se plantea utilizar estas tecnologías en procesos internos que pueden ralentizar la actividad del Gobierno, como los informes presupuestarios o jurídicos necesarios para sacar adelante contratos o planeamientos.

La estrategia contempla además divulgar experiencias y herramientas desarrolladas dentro y fuera de Canarias a través del congreso IAGobcan, cuya segunda edición está prevista para noviembre.

Soberanía digital

El Gobierno está en proceso de adquirir servidores específicos o aplicaciones desarrolladas por empresas canarias para disponer de infraestructuras propias y mantener bajo su control determinados datos y herramientas. A esto se sumará una futura oficina que funcionará con un grupo de especialistas para apoyar y coordinar a los distintos departamentos. Todavía se están definiendo los perfiles necesarios.

Sin presupuesto específico

La estrategia no tendrá inicialmente un presupuesto único para todos los proyectos. Cada departamento financia actualmente sus propias herramientas dentro de sus cuentas. Sí está previsto, no obstante, un presupuesto centralizado para las funciones de apoyo y seguimiento que asumirá la futura oficina.

Tras su paso por los órganos internos del Ejecutivo, la previsión es que el Gobierno apruebe esta estrategia de inteligencia artificial en septiembre, con el fin de dejar las líneas de trabajo preparadas para la próxima legislatura, tras las elecciones de mayo de 2027.

La futura oficina de IA coordinará y dará apoyo especializado a los distintos departamentos del Ejecutivo

Ayudas al alquiler de vivienda

Guadalupe González calcula que durante 2026 podrían ponerse en marcha dos o tres nuevos proyectos piloto en el 012 o en Presupuestos, y que en 2027 podría llegar, entre otras, una herramienta para las ayudas generales al alquiler de vivienda, cuyo volumen de solicitudes en papel hace que sea un candidato para aplicar la experiencia desarrollada en Dependencia.