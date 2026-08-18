Multa de 200 euros por no respetar la señal R-421: la Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por conocer el distintivo

El catálogo de las señales de tráfico es muy amplio, por lo que es común que algunas de ellas generen dudas entre los conductores. Además, hay señales muy similares entre sí cuyo significado puedes cambiar por un mínimo detalle. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) incorpora nuevos distintivos que se adaptan a las nuevas medidas de movilidad.

Una de ellas es la señal R-421, la cual señal forma parte del nuevo catálogo de señales de la DGT y busca adaptar la señalización a la movilidad actual. Incumplir con la señalización establecida en las vías puede acarrear elevadas sanciones económicas.

Qué significa la señal R-421

La señal R-421 indica una vía reservada y obligatoria para ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP). Esto significa que los carriles señalizados con esta indicación están destinados exclusivamente a bicicletas, patinetes eléctricos u otros vehículos de movilidad personal.

El Reglamento General de Circulación recoge que se trata de una "vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal. Obligación para los conductores de ciclos y de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía utilizarla".

La DGT también contempla la señal R-420, que restringe el uso únicamente a vehículos de movilidad personal.

Multas por no respetar la señalización

Entrar con un coche u otro vehículo no autorizado en una vía señalizada con la R-421 puede suponer una sanción. La infracción está considerada grave y puede acarrear una multa de 200 euros.

La DGT insiste en que estas medidas buscan mejores la convivencia entre diferentes usuarios de la vía y proteger a los colectivos más vulnerables. Por ello, recuerda la importancia de conocer las nuevas señales y respetar los carriles reservados.