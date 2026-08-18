El retorno del rey: un influencer moviliza a Canarias para recuperar a Sixtolo, el mítico fenómeno viral

Mucho antes del auge de los streamers, TikTok o Instagram, Sixtolo ya hacía reír a miles de canarios con sus particulares doblajes de grandes películas. Casi dos décadas después, el influencer lolitordz asegura haberlo encontrado y ha solicitado la ayuda de los usuarios para recuperar a uno de los primeros grandes fenómenos virales surgidos en Canarias.

"Encontré a Sixtolo", anuncia el creador de contenido en un vídeo compartido en sus redes sociales. Lolito pide que la publicación sea difundida y que los usuarios dejen sus comentarios para sumarse a una iniciativa bautizada como ‘Salvar al soldado Armiche’.

El nombre de la misión hace referencia a Salvar al soldado Ryan, una de las películas cuyas escenas pasaron por el particular filtro humorístico de Sixtolo. El objetivo es comprobar si sus antiguos seguidores continúan interesados en él y tratar de devolverlo a la actualidad digital.

El creador sugiere que Sixtolo podría plantearse regresar si recibiera una cuenta que ya contara con un millón de seguidores, evitando así tener que reconstruir desde el principio la comunidad que perdió.

De ahí nace la llamada a la movilización de los canarios. La misión no consiste únicamente en recordar sus antiguos doblajes, sino en demostrarle que continúa contando con el apoyo de una generación que creció compartiendo sus vídeos y que estaría dispuesta a acompañarlo en una nueva etapa.

Por ahora, el posible regreso depende de la respuesta del público y, sobre todo, de la decisión del propio Sixtolo. Lolito ha lanzado el reto; ahora queda comprobar si la nostalgia y el respaldo de las redes son suficientes para que el rey acepte volver.

Sixtolo tiene actualmente 44 años

El paso del tiempo ha alimentado la curiosidad sobre qué ocurrió con uno de los rostros más reconocibles de los primeros años de YouTube en las Islas. Sixtolo tiene actualmente 44 años y permanece alejado de la exposición pública que alcanzó durante los comienzos de la plataforma.

Ahora, Lolito quiere volver a situarlo en el foco y ha recurrido a la colaboración de los canarios. La reacción del público será fundamental para demostrar que sus vídeos y personajes todavía tienen espacio en las redes sociales actuales.

La iniciativa ha despertado la nostalgia de quienes descubrieron sus creaciones cuando YouTube apenas comenzaba a popularizarse. Era una época anterior a TikTok, Instagram y WhatsApp, en la que los teléfonos inteligentes todavía no formaban parte de la vida cotidiana.

Uno de los pioneros de YouTube en Canarias

Sixtolo se hizo conocido gracias a una fórmula sencilla pero inmediatamente reconocible. Escogía escenas de grandes producciones cinematográficas y sustituía los diálogos originales por un doblaje propio, cargado de humor, expresiones canarias y situaciones disparatadas.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran sus versiones de El Señor de los Anillos, Robocop, Braveheart y Salvar al soldado Ryan. Sus vídeos circularon durante años y algunas de sus frases consiguieron sobrevivir al paso del tiempo.

Una app resucita los doblajes de Sixtolo, el primer youtuber de Canarias / LP/DLP

Los doblajes de Sixtolo siguen vivos en internet

La popularidad del grancanario no desapareció por completo cuando dejó de ocupar la primera línea de las redes. Sus creaciones continuaron circulando por YouTube y algunos de sus audios fueron recopilados en ‘El Sellote’, una aplicación que permitía compartir por WhatsApp fragmentos de sus doblajes.

La campaña de Lolito busca aprovechar esa memoria colectiva para ofrecerle una nueva oportunidad. Por el momento, el vídeo funciona como una llamada a la comunidad y no concreta cómo se materializaría el eventual regreso de Sixtolo.

La repercusión de la iniciativa, sin embargo, vuelve a colocar su nombre en la conversación digital. Con 44 años y casi dos décadas después de sus primeros vídeos, Sixtolo vuelve a llamar la atención de las redes. La misión para recuperarlo ya está en marcha; ahora queda comprobar si el rey acepta regresar.