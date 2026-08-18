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SANSA XL lo vuelve a hacer: cuelga el cartel de completo y consolida su crecimiento con una tercera edición de récord

El festival, celebrado en el Aeródromo de Maspalomas, reunió a más de 4.000 asistentes y consolidó su propuesta de ocio integral.

SANSA XL lo vuelve a hacer: cuelga el cartel de completo y consolida su crecimiento con una tercera edición de récord

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SANSA XL lo vuelve a hacer: cuelga el cartel de completo y consolida su crecimiento con una tercera edición de récord / La Provincia

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Renata Domingo

El pasado 15 de agosto, el Aeródromo de Maspalomas acogió la tercera edición de SANSA XL, que volvió a reunir a miles de asistentes en una jornada marcada por la música y una experiencia que confirmó la evolución de un proyecto que no ha dejado de crecer desde su nacimiento.

Bajo el lema "Despega con nosotros", SANSA XL volvió a consolidarse como una de las grandes referencias del calendario de ocio de Canarias, con una propuesta que va más allá del concepto tradicional de festival y convierte cada edición en una experiencia diseñada para ser vivida desde el primer momento.

El Aeródromo de Maspalomas volvió a ser parte fundamental de esa experiencia, convirtiendo SANSA XL en una jornada donde música, entorno y asistentes se integraron de forma natural.

Desde la llegada al recinto hasta los diferentes espacios y activaciones que formaron parte del evento, cada elemento estuvo concebido para reforzar una misma identidad. SANSA XL no busca ser únicamente un lugar al que ir a escuchar música, sino un universo del que formar parte.

La respuesta del público volvió a confirmar esa conexión. El festival colgó el cartel de completo reuniendo a más de 4.000 asistentes, una cifra que confirma el crecimiento de una comunidad que ha convertido esta cita en uno de los eventos imprescindibles del verano en Canarias.

Desde Grupo Travieso, organizador del evento, se quiere destacar también el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través de la marca La Isla de Mi Vida, que ha hecho posible una nueva edición del festival.

Una experiencia que también ha sido posible gracias al respaldo de las marcas que han apostado por formar parte de SANSA XL. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Volkswagen, IQOS, Arehucas, LaLexe, Beefeater, Coca-Cola, Red Bull y Corona se sumaron a esta tercera edición como patrocinadores, contribuyendo a seguir elevando la propuesta y dimensión del evento.

Con esta tercera edición, SANSA XL reafirma su evolución y continúa consolidándose como una de las principales experiencias de ocio del Archipiélago, demostrando que su crecimiento va mucho más allá de la música y que sigue construyendo una comunidad cada vez más fiel.

Tras esta cita, SANSA XL ya mira hacia 2027, año en el que volverá con dos nuevas ediciones: Semana Santa y verano, dando continuidad a un proyecto que sigue creciendo edición tras edición.

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