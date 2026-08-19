La Aemet avisa de un miércoles con nubes, lloviznas y viento en Canarias: así queda la previsión por islas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles 19 de agosto una jornada con intervalos nubosos en buena parte de Canarias, aunque la nubosidad será más abundante en el norte de las islas de mayor relieve.

En estas vertientes septentrionales predominarán los cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas del día. En el resto del archipiélago se alternarán nubes y claros.

Las islas más orientales comenzarán además la jornada con algunos intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas permanecerán con pocos cambios.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste en general. La principal excepción se encontrará en las cumbres centrales de Tenerife, donde soplará fuerte del suroeste antes de girar a oeste moderado.

LANZAROTE — Nubes medias y altas al inicio, con amplios claros después

La jornada comenzará con intervalos de nubes medias y altas. Durante el resto del día se alternarán con amplios claros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste.

Arrecife: 23 / 31 °C

FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos y temperaturas estables

Presencia de nubes medias y altas durante la primera parte de la jornada. Ambiente variable, con alternancia de nubes y claros.Temperaturas máximas con pocos cambios. Mínimas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 22 / 28 °C

GRAN CANARIA — Más nubes al norte y posibles lluvias débiles

Cielos más nubosos en el norte, especialmente a primeras y últimas horas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales. En el resto se alternarán nubes y claros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 27 °C

TENERIFE — Nubosidad al norte y viento fuerte en cumbres

Mayor presencia de nubes en el norte. Posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante las primeras y últimas horas. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. En las cumbres centrales, viento fuerte del suroeste, girando posteriormente a oeste moderado.

Día de calor y panza de burro en Las Palmas de Gran Canaria (6/8/2026) / José Pérez Curbelo

LA GOMERA — Nubes al norte y posibilidad de alguna precipitación

Cielos más nubosos en las vertientes septentrionales. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Intervalos nubosos con momentos de mayor claridad en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas estables. Viento flojo a moderado del nordeste.

LA PALMA — Lluvias débiles en el norte y temperaturas estables

Mayor nubosidad en el norte de la isla. Posibilidad de lluvias débiles y ocasionales al comienzo y final de la jornada. Alternancia de nubes y claros en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 28 °C

EL HIERRO — Intervalos nubosos y alguna lluvia débil

Nubosidad más abundante en la vertiente norte. No se descarta alguna precipitación débil a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste.

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Valverde: 21 / 27 °C