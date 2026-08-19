La Aemet avisa de nubosidad y alguna lluvia débil en Canarias: estas serán las zonas más afectadas mañana jueves

La Agencia Estatal de Meteorología no espera fenómenos significativos en Canarias este jueves 20 de agosto de 2026, en una jornada marcada por la estabilidad térmica, la nubosidad en las vertientes del norte y el predominio de los claros en buena parte del archipiélago.

En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos a primeras y últimas horas, aunque durante el resto del día tenderán a quedar poco nubosos o despejados.

En el norte de las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos y habrá una baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Estas precipitaciones serán algo más probables al comienzo y al final de la jornada.

Durante las horas centrales se abrirán claros y la nubosidad tenderá a quedar en forma de intervalos. En el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo ocasional.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores.

El viento soplará moderado del norte o nordeste. Al final del día podrá presentar intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será moderado del oeste al comienzo y perderá intensidad durante el día hasta quedar flojo.

LANZAROTE — Nubes al comienzo y final, con más sol durante el día

Cielos nubosos a primeras horas. Tendencia a poco nuboso o despejado durante buena parte de la jornada. Aumento de la nubosidad nuevamente al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte o nordeste.

Arrecife: 23 / 28 °C

FUERTEVENTURA — Más claros durante las horas centrales

Nuboso a primeras y últimas horas. Predominio de cielos poco nubosos o despejados durante el resto del día. Temperaturas prácticamente estables. Viento moderado del norte o nordeste.

Puerto del Rosario: 23 / 28 °C

GRAN CANARIA — Nubes al norte y baja probabilidad de lluvia

Cielos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Intervalos nubosos durante las horas centrales. Poco nuboso en el resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al final del día en las vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 26 °C

TENERIFE — Posibles lluvias débiles al norte y viento flojo en cumbres después

Predominio de cielos nubosos en el norte. Baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente a primeras y últimas horas. Apertura de claros durante las horas centrales. Poco nuboso en el resto de vertientes. Temperaturas sin grandes variaciones. Viento moderado del nordeste, reforzándose al final del día en zonas expuestas. En las cumbres centrales, viento moderado del oeste, amainando a flojo durante la jornada.

Día de calor en el sur de Gran Canaria (05/08/26) / Andrés Cruz

LA GOMERA — Nubosidad al norte y viento más intenso al final

Cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Intervalos nubosos durante el tramo central del día. Poco nuboso en el resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al final del día en las vertientes sureste y noroeste.

LA PALMA — Nubes y alguna lluvia débil en el norte

Predominio de cielos nubosos en las vertientes septentrionales. Baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente al comienzo y final de la jornada. Apertura de claros durante las horas centrales. Poco nuboso en el resto. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte al final del día en zonas expuestas.

Santa Cruz de La Palma: 21 / 27 °C

EL HIERRO — Intervalos nubosos y temperaturas estables

Cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Tendencia a intervalos nubosos durante las horas centrales. Poco nuboso en las vertientes restantes. Temperaturas con pocos cambios.Viento moderado del nordeste, con posibilidad de intervalos de fuerte al final del día en sectores sureste y noroeste.

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Valverde: 19 / 25 °C