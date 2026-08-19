El alimento canario que puede convertirse en un aliado antes de entrenar: «Es bastante útil en la práctica deportiva»

Durante generaciones ha formado parte de desayunos, potajes, escaldones y vasos de leche en los hogares de Canarias. Sin embargo, el gofio también puede encontrar un hueco fuera de la cocina tradicional y entrar directamente en la rutina de quienes practican deporte.

El motivo está principalmente en su composición nutricional. Aunque contiene diferentes vitaminas y minerales, su aporte de hidratos de carbono es una de las características que permiten utilizarlo como fuente de energía vinculada al ejercicio físico. La clave está también en cómo se combina y cuándo se consume.

¿Por qué el gofio puede ser interesante para hacer deporte?

El gofio se obtiene de la molienda de cereales o granos previamente tostados y tradicionalmente se ha elaborado en Canarias a partir de productos como el trigo o el millo. Al emplearse el grano entero, mantiene también parte de la fibra y los nutrientes presentes en este.

Entre sus componentes se encuentran minerales como hierro, zinc y magnesio, además de vitaminas del grupo B, entre ellas B1, B2 y B3. Sin embargo, desde el punto de vista de la práctica deportiva, destaca especialmente por ser una fuente de hidratos de carbono.

«Es bastante útil en la práctica deportiva», explica el experto. Y su utilización puede variar dependiendo del resto de ingredientes con los que se acompañe.

Así, el gofio puede incorporarse a preparaciones pensadas como preentreno o postentreno, e incluso utilizarse para elaborar una barrita energética.

Plátano, gofio y agua: una combinación antes de entrenar

Una de las propuestas más sencillas para consumirlo antes del ejercicio requiere únicamente plátano, gofio y agua.

En este caso, se recomienda utilizar agua en lugar de leche cuando se busca favorecer una digestión más rápida antes de comenzar la actividad física. La combinación proporciona una preparación cargada de hidratos que puede tomarse aproximadamente 40 o 45 minutos antes de entrenar.

Además, consumirla como bebida fría puede resultar especialmente apetecible antes de realizar ejercicio, sobre todo durante los meses de altas temperaturas.

La receta demuestra también la versatilidad de un alimento profundamente arraigado en la cultura canaria: de acompañar tradicionalmente a la leche o los potajes a convertirse en ingrediente de un batido preentreno.

Un alimento ligado a la historia de Canarias

Hablar del gofio es hacerlo también de la alimentación tradicional del Archipiélago. Sus antecedentes se remontan a los primeros pobladores de las Islas, que consumían cereales y otros granos tostados y posteriormente molidos.

Su elaboración fue evolucionando con el paso de los siglos. Tras la llegada de nuevos cultivos procedentes de América, el gofio de millo adquirió una enorme popularidad y terminó convirtiéndose en una de sus variedades más características.

Su facilidad de conservación y su capacidad para proporcionar energía hicieron que durante generaciones tuviera un papel fundamental en la alimentación de numerosas familias canarias.

Mucho más que hidratos de carbono

Aunque los hidratos constituyen uno de sus principales atractivos para quienes realizan ejercicio, el perfil nutricional del gofio no termina ahí.

Al elaborarse a partir del grano entero, es también fuente de fibra y aporta proteínas de origen vegetal. Su composición concreta, no obstante, puede cambiar dependiendo del cereal o la legumbre utilizados para producir cada variedad.

También existe investigación desarrollada en Canarias sobre su consumo. Un estudio vinculado al Hospital Universitario de Canarias y la Universidad de La Laguna encontró una asociación entre el consumo habitual de gofio durante décadas, una mayor capacidad funcional durante el ejercicio y un menor riesgo de enfermedad coronaria en las personas estudiadas.

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De esta manera, uno de los alimentos más reconocibles de la gastronomía de las Islas encuentra también un espacio entre las nuevas formas de entender la alimentación deportiva. Y para probarlo antes de entrenar no hace falta una receta especialmente complicada: gofio, plátano y agua pueden ser suficientes.