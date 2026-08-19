Canarias impulsa el emprendimiento juvenil con 81 empresas atendidas en 2026: "Necesitamos más jóvenes empresarios"

En una sociedad en constante transformación, el futuro de los jóvenes canarios ya no se debate únicamente en términos de empleo tradicional, sino en su capacidad para crear, liderar y transformar su propio entorno. Con este propósito, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, y en estrecha colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Canarias), ha presentado este miércoles la renovación de dos proyectos estratégicos para la comunidad: Punto Amigo 2026 y Emprende Games 2026, a través de los cuales ha prestado servicio a 81 empresas en lo que va de año.

Ambas iniciativas buscan dar una respuesta social y colectiva a desafíos estructurales de las Islas como la insularidad, el aislamiento rural y las alarmantes estadísticas de supervivencia empresarial.

Aprender jugando

El proyecto Emprende Games 2026 lleva la educación emprendedora directamente a los centros escolares de una forma innovadora: mediante la gamificación. A través de un tablero de juego inspirado en 'el juego de la oca', alumnos de secundaria experimentan de primera mano la toma de decisiones financieras, de marketing, de fiscalidad y, fundamentalmente, la gestión emocional ante situaciones difíciles o fracasos comerciales.

Néstor Santiago, presidente de AJE Las Palmas, destacó el valor de encender la vocación desde edades tempranas: "A los más pequeños pues ir inculcándoles un poco la capacidad emprendedora y las ganas de esa chispa, que se enciende para desarrollar y cubrir necesidades que tenemos en nuestra sociedad".

Esta filosofía es compartida por consejeria la Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, cuya consejera, Candelaria Deglado enfatizó la importancia de pasar de la teoría a la práctica: "No queremos que las jóvenes y los jóvenes de Canarias simplemente escuchen hablar de emprendimiento. Queremos que puedan experimentar lo que significa emprender".

Emprende Games alcanzó en 2025 diez centros en cuatro Islas. En lo que va de año, la cifra ha ascendido a doce centros y cinco Islas.

Impulso empresarial

Para aquellos jóvenes que ya han dado el paso y tienen una idea o proyecto empresarial en marcha, Punto Amigo se presenta como un salvavidas frente a la compleja burocracia y las barreras de la insularidad. La iniciativa ofrece formación en Inteligencia Artificial, mentorías con empresarios sénior, redes de contactos y asesoramiento personalizado, prestando especial atención a quienes residen en islas no capitalinas o zonas rurales, donde las dificultades de conexión y financiación suelen ser mayores.

Arianna Gassman, presidenta de AJE Tenerife, puso el foco sobre la cruda realidad del tejido empresarial juvenil en el archipiélago, donde la tasa de fracaso de los nuevos negocios roza el 80% en sus primeros cinco años de vida "En Canarias necesitamos más jóvenes empresarios, pero sobre todo necesitamos que estén mucho más preparados, que estén más conectados y que tengan mejores oportunidades", apuntó.

Gassmann subrayó que el verdadero éxito no radica simplemente en registrar una compañía, sino en asegurar su viabilidad social y económica a largo plazo: "Nuestro objetivo no puede ser solamente que nazcan más empresas, sino que los tenemos que ayudar a que sobrevivan, a que crezcan, a que sean competitivas, a que generen empleo y a que un joven pueda crear su empresa y, si quiere, pues desde aquí crece y sale al mundo" , aseguró.

Durante el año 2025, Punto Amigo prestó atención a un total de 47 empresas en Tenerife y 43 empresas en Las Palmas. En lo que llevamos de 2026, ya se ha dado servicio a 41 empresas en Tenerife y 40 empresas en Las Palmas, reflejando la continuidad de la actividad y el apoyo prestado a las empresas en ambos territorios. Un balance que pone de manifiesto la importancia de seguir acercando recursos, acompañamiento y oportunidades a quienes apuestan por emprender y hacer crecer sus proyectos en el Archipiélago.