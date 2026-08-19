Canarias suma 3.988 nuevos beneficiarios a las ayudas de alimentos y medicamentos en Venezuela

El Gobierno de Canarias ha incorporado a 3.988 nuevos beneficiarios de ayudas de alimentos y medicamentos para la población canaria en Venezuela, tras los terremotos que afectaron al país el pasado mes de junio. Un mes después de los seísmos, la Viceconsejería de Acción Exterior publicaba, por resolución, la selección de 8.356 beneficiarios de las tarjetas de alimentos y 5.711 de las tarjetas de medicamentos, que daba también respuesta a las necesidades de las personas más afectadas por los seísmos.

El director general de Emigración, José Téllez, que se encuentra de visita en el país para reunirse con las entidades y los canarios y canarias allí residentes, acompañado por la delegada del Gobierno en Venezuela, Dayana Morales, ha hecho entrega de 3.213 nuevas tarjetas de alimentos y 2.543 tarjetas de medicamentos a 2.760 personas residentes en los estados de Carabobo, Aragua, Yaracuy, Mérida, Guárico, Barinas, Portuguesa y La Guaira. Próximamente, se entregarán nuevas tarjetas a 1.228 beneficiarios de los estados de Caracas y Anzoátegui, detalla el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Una visita "necesaria"

Para José Téllez, "esta era una visita necesaria para trasladar el afecto y la ayuda del Gobierno de Canarias en estos duros momentos que atraviesa el país y la comunidad canaria". Gracias a esta presencia, el director podrá valorar de primera mano la situación de las entidades canarias y diseñar un plan de ayudas principalmente dirigido a aquellos centros e infraestructuras en los que se ofrecían programas sociales, consultorios médicos o centros de día.

La convocatoria de ayudas, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió un total de 8.539 solicitudes desde su convocatoria el pasado mes de febrero. Inicialmente contemplaba la selección de 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, unas cifras que se ampliaron después de que el Gobierno de Canarias aprobara el refuerzo de estos programas como parte de la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos. Con ello, se han incrementado las coberturas que presta a los canarios y descendientes en el país en un 44,7 % respecto a 2025.

El Ejecutivo autonómico aumentó hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos, con el objetivo de extender la cobertura a los solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos. De esta cantidad, 812.322 euros se destinarán al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.