Candelaria Delgado, sobre el traslado de menores desde Ceuta: "El Estado ha aprendido gracias a Canarias"
La consejera valora el plan para atender a los menores llegados a Ceuta y considera que la respuesta demuestra que el Estado "cuando quiere, puede"
"El Estado ha aprendido gracias a las cuestiones que Canarias le ha puesto sobre la mesa". Así valoró este miércoles la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, el traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península tras las entradas registradas durante los episodios del 30 y 31 de julio. Una operación que, en este caso, se realizará sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.
Delgado opinó que la respuesta demuestra que el Estado "cuando quiere, puede". "El Estado tiene capacidad para haberlo hecho en Canarias", sostuvo, en referencia a la posibilidad de asumir directamente la atención de los menores llegados a las Islas. A su juicio, la situación vivida en Ceuta debe servir para incorporar "todas las ideas y todas las aportaciones que se merece una política migratoria a nivel estatal". Las declaraciones se producen después de haber superado las tensiones derivadas por la gestión de los menores migrantes no acompañados. El Archipiélago llegó a tutelar en solitario a más de 5.000 menores. Una situación que llevó al Ejecutivo autonómico a reclamar durante meses una mayor implicación estatal y un reparto de responsabilidades.
Delgado valoró el plan diseñado por Madrid para atender a los menores llegados a Ceuta. "Ceuta es el territorio que es, no hay más capacidad de desarrollar allí centros de atención como se merecen estos niños y estas niñas", concluyó.
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