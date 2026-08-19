El gasto público en bajas laborales se dispara en Canarias a cifras récord

Cifras récord. El gasto de la Seguridad Social destinado a cubrir las prestaciones por incapacidad temporal alcanzó en Canarias los 478 millones de euros durante el primer semestre de 2026, la cifra más elevada de toda la serie histórica. El desembolso supone un incremento del 11,2% respecto a los 429,8 millones registrados entre enero y junio del año pasado y confirma el aumento sostenido que viene experimentando el coste de las bajas laborales en el Archipiélago. La evolución es más evidente si se amplía la perspectiva. En el primer semestre de 2024, el gasto por incapacidad temporal se situó en 371,7 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2023 fue de 307,8 millones. La fotografía refleja que, en apenas tres años, el desembolso acumulado entre enero y junio creció un 55,2%.

El incremento se produce no solo por la mayor incorporación de trabajadores al sistema, sino también por la evolución del número de procesos de incapacidad temporal y su duración. La combinación del aumento de bajas y los periodos de recuperación más prolongados. Una tendencia que sitúa a Canarias entre las comunidades con mayor incidencia de este fenómeno. La diferencia del gasto por provincias es mínimo. Las Palmas concentra 262,1 millones de euros, mientras que Santa Cruz de Tenerife suma 215,8 millones.

Cada mil habitantes

La incidencia de las bajas en Canarias destaca especialmente cuando se estudia el número de procesos en relación con la población. Los datos correspondientes a los cuatro primeros meses de 2026 (los últimos disponibles) sitúan la tasa de bajas por incapacidad temporal en España en 56,03 por cada 1.000 habitantes. Canarias registra una tasa de 75,48, la más elevada del conjunto de las comunidades autónomas. Por detrás aparecen regiones como Galicia, con 73,61 procesos por cada 1.000 habitantes, y País Vasco, con 69,55.

La evolución de la incapacidad temporal en las Islas no es un fenómeno reciente. Un estudio socioeconómico elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señala que Canarias es la comunidad donde más han aumentado las bajas por incapacidad temporal desde 2018, con un crecimiento del 64%. Entre los factores que se han relacionado con esta evolución figura la presión sobre los servicios públicos de salud. La saturación asistencial y el aumento de las listas de espera contribuyen a prolongar determinados procesos de recuperación. A ello se suma el peso creciente de los problemas de salud mental, que han adquirido mayor relevancia desde la pandemia y presentan, en determinados casos, duraciones superiores a las de otras patologías.

Canarias es la comunidad autónoma donde más ha crecido la incapacidad temporal desde 2018, con un incremento del 64%

Los datos de la Mutua de Accidentes de Canarias correspondientes al cierre de 2025 reflejan la magnitud de la incidencia en las Islas. El absentismo se situó el año pasado en el 9,1%, frente al 7% del conjunto nacional. La diferencia es más notable cuando se analiza el dato de incapacidades temporales, que en Canarias llega al 7,9% frente al 5,5% registrado en el resto del territorio. Además, las patologías relacionadas con la salud mental tienen un peso destacado en los datos del Archipiélago. Las cifras de 2025 indican que los procesos vinculados a la salud mental alcanzaron una duración media de 98,5 días en Canarias, frente a los 67 días de 2017.

Las cuentas

El impacto presupuestario de esta evolución también se observa en las cuentas de la Seguridad Social. A escala estatal, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinó 9.502 millones de euros al pago de prestaciones por incapacidad temporal durante el primer semestre de 2026. La cifra supera en un 10,3% los 8.615,7 millones del mismo periodo de 2025. También en el conjunto de España se trata del mayor desembolso de la serie reciente para un primer semestre. En 2024 se habían destinado 7.665,9 millones de euros y en 2023 fueron 6.577,1 millones. La progresión nacional reproduce, con una intensidad especialmente elevada en Canarias, una tendencia de crecimiento continuado del gasto asociado a la incapacidad temporal.

En el conjunto del país, el desembolso alcanzó los 9.502 millones hasta junio, un 10,3% más que en 2025

Para el conjunto de 2026, el departamento que dirige Elma Saiz dispone de una partida de 11.764,3 millones de euros para cubrir las prestaciones por incapacidad temporal. Al finalizar junio ya se había utilizado el 80,7% de esa cantidad. La evolución del gasto durante la segunda mitad del ejercicio determinará si resulta necesario ampliar los recursos inicialmente presupuestados mediante una transferencia adicional de fondos.