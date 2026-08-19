El gran cambio de Bizum llega a Canarias: así puedes pagar en tiendas físicas sin tarjeta

Pagar con el teléfono móvil ya es una imagen habitual en los supermercados, restaurantes y comercios de Canarias. Hasta ahora, detrás de ese gesto solía existir una tarjeta bancaria incorporada a una cartera digital, pero Bizum ha comenzado a desplegar su propio sistema de pagos presenciales.

La novedad permite pagar directamente desde la cuenta bancaria asociada a Bizum, sin introducir el número de teléfono del establecimiento ni enviar dinero como se hace entre particulares. El usuario únicamente tiene que acercar su móvil al datáfono y autorizar la operación.

El servicio comenzó a implantarse el pasado 18 de mayo y se reforzó el 14 de julio con la llegada de Bizum Pay, la nueva cartera digital de la plataforma, a las tiendas de aplicaciones de Android e iOS.

El despliegue se realiza en toda España y también permitirá utilizar este método en los comercios de Canarias que dispongan de terminales compatibles. Sin embargo, todavía no puede emplearse indistintamente en cualquier establecimiento.

Cómo pagar con Bizum en una tienda física

Para utilizar esta modalidad, el cliente debe descargar la aplicación Bizum Pay o activar el servicio desde la aplicación de su banco, siempre que su entidad ya lo ofrezca.

Una persona realiza un pago con Bizum. / LP

El proceso de activación puede realizarse desde la propia cartera digital. El usuario introduce el número de teléfono que tiene registrado en Bizum y la aplicación lo redirige a la plataforma de su banco para completar la vinculación.

Una vez configurado el servicio, el pago funciona de manera similar al de otras carteras digitales:

Desbloquear el teléfono móvil.

Acercarlo al terminal de pago del establecimiento.

Autorizar la operación cuando sea necesario.

Comprobar la confirmación del pago.

La operación utiliza la tecnología NFC, presente en la mayoría de los teléfonos actuales y en los datáfonos que admiten pagos sin contacto. El importe se carga directamente en la cuenta bancaria vinculada.

No puede utilizarse todavía en cualquier comercio

Que Bizum Pay ya esté disponible no significa que todos los usuarios puedan emplearlo en cualquier tienda. Para pagar directamente desde la cuenta deben cumplirse dos condiciones: que el banco del cliente haya incorporado el servicio y que el terminal del establecimiento acepte esta modalidad.

En julio, Bizum señaló que el pago presencial ya estaba disponible en aproximadamente el 60% del parque de terminales bancarios, tanto en pequeños negocios como en grandes cadenas. La compañía espera ampliar progresivamente la cobertura conforme las entidades y los proveedores de pago actualicen sus servicios.

pago bizum tiendas canarias / Freepik

Si un comercio todavía no acepta pagos directos desde una cuenta de Bizum, la aplicación también puede utilizarse como una cartera convencional con las tarjetas de los bancos adheridos. En ese caso, la compra se tramitará mediante la tarjeta y no directamente a través de Bizum.

Qué diferencia existe con un bizum entre particulares

El nuevo sistema no consiste en introducir el número de teléfono del comercio y enviarle dinero. Bizum Pay está diseñado específicamente para las compras presenciales y funciona acercando el móvil al datáfono.

La aplicación tampoco sustituye el apartado utilizado para enviar o solicitar dinero a familiares y amigos. Estas operaciones continuarán realizándose desde la aplicación bancaria habitual.

Los límites de los envíos entre particulares tampoco se aplican automáticamente a las compras. Bizum no establece un máximo general para los pagos en establecimientos, aunque cada entidad bancaria puede fijar sus propias cantidades y condiciones.

El efectivo no desaparece

La llegada de esta nueva forma de pago no supone el final de los billetes y las monedas ni responde a una norma que obligue a los comercios a sustituirlos. Bizum Pay se incorpora como una alternativa a las tarjetas, al efectivo y a otras carteras digitales.

El dinero en efectivo continúa utilizándose con normalidad dentro de los límites legales. En las operaciones en las que intervenga un empresario o profesional no pueden pagarse en efectivo importes iguales o superiores a 1.000 euros, pero esta restricción está vigente desde julio de 2021 y no guarda relación con el lanzamiento de Bizum Pay.

Unas jóvenes realizan un bizum a través de su teléfono móvil / Redacción

Además, el efectivo continúa siendo el medio principal de pago en los establecimientos físicos para el 57% de los consumidores, según el último estudio publicado por el Banco de España.

El cambio, por tanto, no está en una despedida del efectivo, sino en la aparición de un nuevo competidor. Los consumidores canarios podrán pagar sus compras directamente desde la cuenta vinculada a Bizum, siempre que su banco y el datáfono del establecimiento ya estén preparados para ello.