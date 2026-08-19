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La Ley de Bienestar Animal lo confirma: dejar a tu perro atado en la puerta del supermercado en Canarias puede acarrear una multa de hasta 10.000 euros

La normativa establece una serie de prohibiciones e incumplirlas puede tener graves consecuencias para los dueños

Un perro atado

Un perro atado

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Helena Ros

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Dejar al perro atado en una farola, barandilla o señal mientras el dueño realiza la compra o alguna gestión es una práctica que muchos propietarios llevan a cabo. Sin embargo, la Ley de Bienestar Animal recoge la prohibición de hacerlo y las sanciones a las que se enfrentan los infractores.

La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales entró en vigor en 2023 con el objetivo garantizar el bienestar de los animales. Esta normativa establece una serie de prohibiciones y obligaciones que se deben tener en cuenta, evitando así situaciones de abandono o aislamiento de los animales.

No importa el tiempo

El artículo 27 de la Ley de Bienestar animal recoge la prohibición de "mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento".

Además, no hay ninguna diferencia entre dejar al perro atado un momento, o hacerlo durante horas. Es decir, queda totalmente prohibido dejarlo en esa situación mientras se realiza la compra o cualquier actividad.

Los expertos optar por establecimientos que permitan el acceso de mascotas o realizar las compras sin el animal.

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Los dueños se enfrentan a elevadas multas / L.P

La supervisión es clave

La normativa no prohíbe que un perro pueda estar atado si su propietario permanece junto a él y puede controlar la situación. Esta restricción se aplica cuando la mascota queda sola en la vía pública, sin un responsable que puede intervenir ante cualquier situación o peligro.

Sanciones elevadas

Dejar un perro atado sin supervisión puede se considera una infracción y quienes la cometan se entren a sanciones que oscilan entre los 500 y hasta los 10.000 euros. En el caso de que el animal sufriese daños durante ese tiempo como golpes de calor, lesiones o estrés la infracción podría agravarse.

Noticias relacionadas y más

La normativa busca evitar riesgo como robos de animales, ataques a otros animales o usuarios de la vía, situaciones traumáticas para la mascota o accidentes si el animal no queda bien atado. Garantizar la protección y cuidado es fundamental para su bienestar.

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