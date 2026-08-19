Marta Peñate carga contra los influencers: «Es un trabajo fácil y privilegiado»

Marta Peñate ha entrado de lleno en el debate sobre la supuesta “caída de los influencers” y lo ha hecho con una crítica mucho más incómoda que complaciente.

La creadora canaria asegura que no cree que el fenómeno sea una caída como tal, sino más bien “un escarmiento”. Y habla con conocimiento de causa: “Yo también me dedico a esto de las redes sociales. Sé lo que se gana. Incluso podríamos decir que se gana más que en televisión”.

A partir de ahí, su mensaje es claro: el problema no es vivir de las redes, sino no ser consciente del privilegio que supone hacerlo.

«Este trabajo es fácil y privilegiado»

Peñate fue especialmente tajante al describir cómo ve el trabajo de creador de contenido. “Este trabajo de redes sociales, por mucho que te lo vendan como te lo vendan, es un trabajo fácil”, afirmó.

La canaria añadió que no requiere “ocho horas diarias” ni el mismo esfuerzo físico que otros empleos y lo definió directamente como “un trabajo libre” y “un trabajo privilegiado”.

Marta Peñate ha cuestionado la actitud de algunos influencers y define el momento actual del sector como un “escarmiento”. / La Provincia

Su crítica apunta sobre todo a aquellos influencers que se quejan públicamente de haber tenido una semana dura o pocas vacaciones. “Has ido a cuatro eventos, has hecho tres publicidades. ¿Qué semana dura?”, cuestiona.

Y todavía fue más directa con otro ejemplo: “Este año he tenido muy pocas vacaciones. Amor, estás de vacaciones casi todo el año”.

«Los seguidores ya no son tontos»

Para Marta Peñate, la clave está en que la audiencia ya conoce mucho mejor cómo funciona el negocio. “Los seguidores ya no son tontos, ya saben que cada publicidad que tú subes es el sueldo de ellos de un mes”, señaló.

La creadora insiste en que no entiende cómo algunos perfiles no son conscientes de la distancia económica que existe entre sus ingresos y los de buena parte de quienes les siguen.

Hoteles gratis, viajes, productos y campañas forman parte, según explica, de un estilo de vida que debería asumirse con más perspectiva.

“El problema no es que seas influencer. El problema son las palabras que dices y eso a la gente le fastidia”, resume.

La creadora canaria asegura que trabajar en redes sociales es “un trabajo fácil y privilegiado” y pide más perspectiva a quienes viven de ello. / La Provincia

También carga contra quienes se quejan de pagar impuestos

Peñate también puso el foco en otro de los temas que más polémica suele generar en redes: los impuestos.

“Ese dinero es un dineral, te cae del cielo, págalo y no te quejes”, afirmó. Reconoce que puede existir un debate legítimo sobre si en España se pagan muchos o pocos impuestos, pero considera incoherente que quienes reciben ingresos elevados por publicidad se presenten como víctimas por tener que tributar.

Su argumento vuelve a ser el mismo: hay gente que, según dice, desearía tener esos ingresos aunque eso implicara pagar más impuestos.

«Si vas a timar a tus seguidores, ponte a trabajar»

La parte más dura de su discurso llega cuando habla de creadores que promocionan productos o servicios de dudosa reputación. Peñate critica especialmente a quienes, por un lado, cuestionan ayudas sociales o “paguitas” y, por otro, hacen publicidad de casas de apuestas o plataformas que considera poco fiables.

“Si vas a llegar al punto de timar a tus seguidores, ponte a trabajar”, lanzó.

También cuestionó la incoherencia de criticar públicamente determinadas ayudas mientras se obtienen ingresos promocionando productos que pueden perjudicar a la propia audiencia.

Política sí, pero asumiendo las consecuencias

Otro de los puntos que abordó fue la entrada de algunos influencers en debates políticos. Peñate defiende que cualquiera tiene derecho a posicionarse, pero recuerda que hacerlo implica asumir las respuestas de quienes piensan distinto.

“Si tú subes un vídeo de derecha, los de izquierda te contestan, y si subes uno de izquierda, los de derecha te contestan”, resumió.

Su conclusión fue rotunda: “Si no quieres, no juegues a ese juego. Y si lo haces, con todas sus consecuencias”.

Peñate también critica las quejas por impuestos, vacaciones y jornadas duras dentro del mundo influencer. / La Provincia

«Si te dedicas a entretener, entretén»

El cierre de Marta Peñate resume toda su posición. “Si te dedicas a entretener, entretén. No te metas en berenjenales”, afirmó.

Para ella, la supuesta caída de los influencers no responde a que el formato esté desapareciendo, sino a que parte de la audiencia se ha cansado de determinadas actitudes.

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