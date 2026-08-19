Multa de 200 euros por estas actitudes al volante que pone en riesgo la seguridad vial: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores canarios

La atención al volante es clave para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Cunado un conductor viaja acompañado de su pareja u otros pasajeros puede realizar determinadas acciones y provocar distracciones al volante.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que no existe una multa específica por discutir con el copiloto o por dar un beso dentro del vehículo. Sin embargo, si se sancionan las acciones que provoquen distracciones, conductas negligentes o pérdida del control del vehículo.

El problema no es discutir, sino las distracciones al volante

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación establece que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

El problema esta cuando el conductor aparta la vista de la carretera aunque sea por unos segundos, realiza maniobras bruscas, invade el carril contrario o pierde el control del automóvil. Cuando se viaja con niños, los conductores también pueden distraer al intentar mediar en una discusión o actuar para que el viaje se les haga lo más ameno posible.

Graves sanciones

Si un agente considera que la situación ha provocado una conducción temeraria, el conductor puede enfrentarse a una sanción de 500 euros y pérdida de 6 puntos del carné de conducir. En los casos más leves, una distracción al volante puede acarrear una multa de 200 euros para los infractores.

Evitar estas actitudes durante un desplazamiento

Cuando la conversación se eleva de tono o el conductor se enfrenta a situaciones durante los desplazamientos que pueden alterar la conducción, Tráfico recomienda detener el vehículo en un lugar seguro para evitar distracciones al volante.

La DGT insiste en que al volante no solo importa respetar los límites de velocidad o las señales, sino mantener en todo momento la atención en la carretera para reaccionar ante cualquier imprevisto.