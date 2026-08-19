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Televisión Canaria estrena ‘Sal de mi Playlist’ en un maratón de dos jornadas

La serie, realizada íntegramente en Canarias, llega a la cadena este jueves a las 22:30 horas tras triunfar en Canarias Play

La serie canaria ‘Sal de mi Playlist’ llega a Televisión Canaria tras su éxito en digital

La serie canaria ‘Sal de mi Playlist’ llega a Televisión Canaria tras su éxito en digital / RTVC

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La Provincia

El Día

Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria estrena este jueves 20 de agosto, a las 22:30 horas, ‘Sal de mi Playlist’, una serie de ficción que llega a la cadena autonómica en formato maratón de dos jornadas, después de convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma digital Canarias Play.

La ficción está compuesta por ocho episodios de 30 minutos y entrelaza las historias de diez jóvenes que atraviesan momentos decisivos de sus vidas. Con Tenerife como escenario y la música como hilo conductor, la serie aborda temas como la juventud, la identidad y la búsqueda de nuevas oportunidades.

El estreno en Televisión Canaria se desarrollará en dos jornadas especiales. El jueves 20 de agosto, a las 22:30 horas, se emitirán de manera consecutiva los cuatro primeros episodios. Una semana después, el jueves 27 de agosto, llegará el maratón final con los cuatro capítulos restantes, completando así la historia.

La producción, fruto de la colaboración entre Televisión Canaria y Glow Films Entertainment, supone una apuesta por la ficción realizada en las islas y por el talento canario, tanto delante como detrás de las cámaras. El proyecto busca demostrar que en Canarias es posible desarrollar una producción de ficción con estándares de calidad durante todo el proceso creativo y de producción.

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‘Sal de mi Playlist’ se incorpora así a la programación de Televisión Canaria después de su recorrido en Canarias Play, ofreciendo al público una historia cercana, contemporánea y profundamente vinculada a la realidad y al talento de las islas.

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