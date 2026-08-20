La Aemet avisa de lluvias y viento fuerte en Canarias para mañana viernes: estas serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes 21 de agosto una jornada con mayor presencia de nubes y algunas lluvias débiles en Canarias, aunque no se esperan fenómenos meteorológicos significativos.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Durante la tarde los cielos tenderán a quedar poco nubosos.

La situación será algo diferente en el norte de las islas de mayor relieve, donde dominarán los cielos nubosos y se esperan lluvias débiles y ocasionales. A lo largo de la tarde se abrirá algún claro.

En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos nubosos ocasionales en zonas interiores de La Palma y Tenerife.

Las temperaturas registrarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores.

El viento soplará moderado del norte al nordeste, aunque ganará intensidad en diferentes puntos del archipiélago. Habrá intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y en el sur de Jandía, en Fuerteventura.

También soplará con fuerza en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde existe probabilidad de rachas localmente muy fuertes.

LANZAROTE — Nubes, alguna lluvia débil y viento fuerte en el interior

Habrá intervalos nubosos durante la primera mitad del día, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Durante la tarde predominarán los cielos poco nubosos, aunque la nubosidad regresará a últimas horas. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. El viento soplará moderado del norte o nordeste y tendrá intervalos de fuerte en zonas de interior.

Arrecife: 23 / 30 °C

FUERTEVENTURA — Posibles lluvias y viento fuerte en Jandía

Predominarán los intervalos nubosos durante la mañana, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Por la tarde se abrirán amplios claros antes de un nuevo aumento de la nubosidad al final del día. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El viento será moderado del norte o nordeste y soplará con fuerza en el sur de Jandía.

GRAN CANARIA — Lluvias débiles al norte y rachas muy fuertes

El norte tendrá cielos nubosos y se esperan lluvias débiles y ocasionales, aunque durante la tarde podrá abrirse algún claro. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas permanecerán prácticamente estables. El viento de nordeste tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde podrán producirse rachas localmente muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 27 °C

Día de calor y panza de burro en Las Palmas de Gran Canaria (6/8/2026) / José Pérez Curbelo

TENERIFE — Nubes y lluvias al norte, con más claros en el resto

Predominarán los cielos nubosos en el norte, acompañados de lluvias débiles y ocasionales. Durante la tarde se abrirán algunos claros, mientras que en el resto habrá cielos poco nubosos con intervalos ocasionales en zonas interiores. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El viento soplará fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con posibilidad de rachas localmente muy fuertes.

LA GOMERA — Lluvias ocasionales y viento en vertientes expuestas

El norte presentará cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, aunque durante la tarde aparecerán algunos claros. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde podrán registrarse rachas localmente muy fuertes.

LA PALMA — Nubosidad al norte y algunos intervalos en el interior

El norte permanecerá nuboso con lluvias débiles y ocasionales, abriéndose algún claro durante la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos ocasionales en zonas interiores. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El viento podrá soplar con fuerza en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 28 °C

EL HIERRO — Lluvias débiles al norte y rachas en zonas expuestas

Predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales y tendencia a la apertura de algunos claros durante la tarde. En las restantes vertientes habrá cielos poco nubosos. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. El viento del nordeste podrá presentar intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con posibilidad de rachas localmente muy fuertes.

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Valverde: 18 / 22 °C