El alcalde de Arrecife reclama al Gobierno central más medios ante la nueva llegada de pateras a Lanzarote

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha reclamado al Gobierno central una mayor respuesta ante la llegada de embarcaciones con migrantes a Lanzarote durante las últimas horas. El primer edil de la capital lanzaroteña ha realizado estas declaraciones después de la arribada de varias pateras con más de 200 personas, según los datos difundidos por el Ayuntamiento.

De León ha aprovechado la situación para cuestionar la gestión del Ejecutivo estatal y reclamar que se refuercen los medios destinados a afrontar la llegada de personas por vía marítima. En sus declaraciones, el alcalde ha vinculado además el escenario migratorio de Canarias con la situación registrada en Ceuta y ha expresado su temor a que el Archipiélago pueda afrontar nuevos episodios de llegadas masivas.

Las afirmaciones forman parte de una valoración política del alcalde y algunas de las cifras y acusaciones incluidas en su intervención corresponden a su interpretación de la situación. No consta en la nota municipal aportada una confirmación independiente de esas afirmaciones por parte del Gobierno central o de las autoridades marroquíes.

El alcalde cifra en 245 las personas llegadas

Yonathan de León ha señalado que unas 245 personas habrían llegado a Lanzarote en las últimas horas a bordo de varias embarcaciones. El alcalde considera que la proximidad geográfica de Lanzarote y Fuerteventura con la costa africana convierte a las islas orientales del Archipiélago en uno de los puntos de entrada más próximos al territorio europeo.

En este contexto, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incremente los recursos disponibles para atender estas llegadas y que adopte medidas para facilitar la gestión de las personas rescatadas o interceptadas en el mar.

El primer edil sostiene que la respuesta debe incluir también actuaciones dirigidas a evitar que las embarcaciones salgan desde las costas marroquíes. En concreto, ha pedido al Gobierno central que mantenga una posición más firme en sus relaciones con Marruecos.

La inmigración irregular por vía marítima constituye desde hace años uno de los principales retos de gestión para Canarias, debido a la llegada de embarcaciones procedentes de África occidental y del entorno del litoral africano. La respuesta implica la intervención de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios, administraciones autonómicas y locales y otros organismos.

Críticas a la gestión del Gobierno central

El alcalde de Arrecife ha centrado buena parte de su intervención en cuestionar la actuación del Gobierno central. De León considera insuficientes los recursos desplegados para afrontar las llegadas y reclama que se establezcan mecanismos que permitan gestionar de manera más eficaz las embarcaciones que alcanzan las aguas próximas a Canarias.

En sus declaraciones, el regidor ha dirigido sus críticas directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros, a quienes pide que adopten medidas frente a las salidas de pateras desde la costa africana.

El alcalde también ha cuestionado que las embarcaciones de Salvamento Marítimo realicen rescates en aguas próximas a Marruecos y posteriormente trasladen a las personas rescatadas hasta puertos canarios. De León sostiene que algunas de esas operaciones se producen más cerca de puertos marroquíes.

Estas afirmaciones forman parte del discurso político del alcalde y no deben interpretarse como una confirmación de que las autoridades marroquíes estén autorizando la salida de estas embarcaciones, una acusación que aparece en sus declaraciones pero que no está acreditada en la información facilitada.

La Mareta, en el centro de las críticas

Una parte destacada de las declaraciones de Yonathan de León se ha centrado en La Mareta, residencia utilizada por el presidente del Gobierno durante su nueva estancia vacacional en Lanzarote.

El alcalde ha utilizado la presencia de Pedro Sánchez este agosto en la isla para criticar la respuesta del Ejecutivo ante las llegadas de pateras. En concreto, ha afirmado que la protección existente en torno a La Mareta contrasta, a su juicio, con la falta de recursos para afrontar la situación migratoria.

La Mareta es un inmueble de titularidad estatal situado en Costa Teguise y destinado a uso institucional. Su regulación y las condiciones de seguridad de su entorno están vinculadas a la Administración General del Estado.

De León ha utilizado esta circunstancia para reclamar que el mismo nivel de atención que recibe la seguridad de las instalaciones vinculadas a la presencia del presidente se aplique, según su planteamiento, a la gestión de las llegadas de migrantes.