Canarias afronta el jueves con intervalos nubosos y rachas de viento fuerte, según la Aemet
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en el archipiélago, aunque se prevé un ligero descenso de las máximas en zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias nubosidad, temperaturas con pocos cambios y viento moderado con intervalos de fuerte.
En Lanzarote y Fuerteventura prevé un predominio de los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas y cielos poco nubosos durante el resto del día.
En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente a primeras y últimas horas, tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde.
En el resto de vertientes, poco nuboso, con algún intervalo ocasional.
El viento será moderado del norte o nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas al final del día, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.
En el mar, viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte un metro, informa Efe.
Estas son las predicciones por islas para este jueves:
LANZAROTE
Predominio de los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, y de los cielos poco nubosos durante el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 23 30
FUERTEVENTURA
Predominio de los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, y de los cielos poco nubosos durante el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 23 28
GRAN CANARIA
En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin apenas cambios, salvo ligero descenso en las máximas de zonas de interior. Viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte en el sureste y el noroeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte, arreciará por la tarde cuando las rachas serán más probables. Brisas en costas suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 24 28
TENERIFE
En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional en el noreste, principalmente a primeras horas y últimas horas. Poco nuboso en el resto, con algún intervalo ocasional en el interior y sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en medianías del norte, y moderado en cumbres centrales. Viento flojo a moderado del nordeste, que arreciará por la tarde cuando se podrán dar intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo oeste, así como en la fachada sur del área metropolitana, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 25 31
LA GOMERA
En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en otras vertientes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste a últimas horas, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte. Brisas en costas sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 25 30
LA PALMA
En el norte y este, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente en el noreste a primeras y últimas horas. Poco nuboso en el resto, con algún intervalo ocasional en el interior y oeste. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del noreste, que arreciará por la tarde cuando se podrán dar intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 22 29
EL HIERRO
En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en otras vertientes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en los extremos sureste y oeste, así como en la zona de El Pinar, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 18 22
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