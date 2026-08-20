Canarias afronta el jueves con intervalos nubosos y rachas de viento fuerte, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias nubosidad, temperaturas con pocos cambios y viento moderado con intervalos de fuerte.

En Lanzarote y Fuerteventura prevé un predominio de los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas y cielos poco nubosos durante el resto del día.

En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente a primeras y últimas horas, tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde.

En el resto de vertientes, poco nuboso, con algún intervalo ocasional.

El viento será moderado del norte o nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas al final del día, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

En el mar, viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte un metro, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este jueves:

LANZAROTE

Predominio de los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, y de los cielos poco nubosos durante el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 23 30

FUERTEVENTURA

Predominio de los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, y de los cielos poco nubosos durante el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 23 28

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin apenas cambios, salvo ligero descenso en las máximas de zonas de interior. Viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte en el sureste y el noroeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte, arreciará por la tarde cuando las rachas serán más probables. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 28

TENERIFE

En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional en el noreste, principalmente a primeras horas y últimas horas. Poco nuboso en el resto, con algún intervalo ocasional en el interior y sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en medianías del norte, y moderado en cumbres centrales. Viento flojo a moderado del nordeste, que arreciará por la tarde cuando se podrán dar intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo oeste, así como en la fachada sur del área metropolitana, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 25 31

LA GOMERA

En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en otras vertientes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste a últimas horas, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 25 30

LA PALMA

En el norte y este, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente en el noreste a primeras y últimas horas. Poco nuboso en el resto, con algún intervalo ocasional en el interior y oeste. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del noreste, que arreciará por la tarde cuando se podrán dar intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 29

EL HIERRO

En el norte, nuboso que tenderá a intervalos durante la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en otras vertientes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en los extremos sureste y oeste, así como en la zona de El Pinar, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 18 22