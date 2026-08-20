Canarias se queda sin niños: la natalidad se hunde en las Islas mientras repunta en España

La natalidad en Canarias atraviesa un momento crítico. En el primer semestre del año, apenas se han contabilizado 5.534 nacimientos en todo el Archipiélago, el dato más bajo de la historia. Nunca antes se habían registrado tan pocos, según las estimaciones mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si en 2013, primer año de la serie histórica, hubo algo más de 41 alumbramientos al día –7.518 en seis meses y 15.859 de enero a diciembre–, en 2026 apenas se superan los 31 partos diarios.

Este 2026 arrancó de la mejor manera. Enero cerró con 1.045 nacimientos, un dato que se coló entre los mejores arranques de año del último lustro, solo por detrás de los 1.066 alumbramientos del primer mes de 2023. De hecho, en esos primeros 31 días hubo bastante más actividad en los paritorios del Archipiélago de la que suele ser habitual. Tras más de una década de caída sostenida, superar el millar de recién nacidos hacía pensar que este podía ser un buen ejercicio.

Febrero, con 850 nacimientos, fue un golpe de realidad. No solo eso, también fue un nuevo mínimo histórico, ya que nunca antes se había registrado una cifra tan baja. Los siguientes meses, aunque no fueron tan críticos, tampoco pudieron mantener el ritmo de enero. Mientras que en el conjunto nacional se observa un ligero repunte por segundo año consecutivo, en Canarias, la natalidad continúa cayendo.

¿Qué pasa en Canarias?

El geógrafo José León García señala que este descenso guarda estrecha relación con la situación socioeconómica de Canarias. Emanciparse en el Archipiélagoes prácticamente una misión imposible, ya que el precio mediano del alquiler –1.128 euros mensuales– es superior al sueldo de la mayoría de jóvenes –que ronda los 947 euros–. De hecho, solo un 14,1% ha logrado independizarse. "La juventud no tiene recursos para formar una familia, la mayoría siguen vinculados económicamente a sus padres e, incluso, a sus abuelos", argumenta.

Los problemas para emanciparse, sumados a que una buena parte de la población (11%) está desempleada o tiene salarios bajos, han agravado especialmente la situación del territorio insular, que también tiene la tasa de fecundidad –promedio de hijos que nacen por mujer– más baja del país (0,82).

Apenas hay políticas demográficas

Además, tampoco existen políticas demográficas que faciliten el tener hijos. "No hay un plan de guarderías estable que facilite la conciliación y apenas hay ayudas al cuidado; los padres y madres también tienen que tener la posibilidad de reducir su jornada, entre otras cuestiones", critica el geógrafo.

Así, asegura que en España hay "muy poco apoyo a la natalidad", por lo que recomienda mirar a países como Francia, donde el Gobierno, preocupado por el progresivo descenso de la natalidad, manda cartas de sensibilización a los ciudadanos de 29 años para relanzar los nacimientos.

El ejemplo de Francia o Hungría

En este sentido, subraya que Hungría es otro de los países con políticas demográficas que tienen éxito. "El problema es que hay que tener paciencia, los resultados no se ven a cortor plazo; en Francia, por ejemplo, se están empezando a observar después de una década de trabajo", añade.

En Canarias, al igual que en el resto del país, la inmigración es la que está evitando que los nacimientos se desplomen. "Los resultados son malos, los estamos viendo desde hace tiempo y eso que la población extranjera, al tener comportamientos más natalistas que los locales, está frenando la caída", explica.

Una caida cada vez más progresiva

Los nacimientos no han parado de descender desde que hay registros. Eso sí, la caída ya no es en picado, sino que cada vez es más progresiva e, incluso, en meses como enero de 2026, parece empezar a remontar. Si de 2017 a 2018 la cifra se redujo en más de mil alumbramientos, de 2024 a 2025 apenas se perdió una veintena; de 2023 a 2024, unos 300; y, en el periodo inmediatamente anterior, 221 partos menos.

En las sociedades del pasado había diferencias muy notables entre el verano y el invierno que guardaban relación con las prácticas agrícolas y con las épocas de menos trabajo. Nacían más niños en verano, como consecuencia de concepciones hechas durante el invierno, cuando la gente estaba menos activa. Ahora, también influyen las vacaciones y el empleo, pero se suman otros factores como el entorno en el que vive o el lugar de nacimiento.

Una pérdida muy considerable

Todo este potaje de factores ha provocado que Canarias haya perdido más de un 37% de los alumbramientos que se producían a finales del siglo pasado, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac). En 1999 –primer año de la serie–, las Islas contabilizaron 18.790 recién nacidos, 7.091 más que los que se notificaron en 2023 (11.699).

Noticias relacionadas

Aun así y pese a registrar un nuevo mínimo histórico, el hecho de que el descenso esté dejando de ser tan acusado arroja algo de esperanza, según expertos como José León. "Estamos tocando fondo y en breve nos estabilizaremos, las familias irán renunciando a tener hijos y cada vez será más habitual que haya uno por pareja e, incluso, ninguno", defiende.