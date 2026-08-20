Canaryfly renueva el registro IOSA y refuerza su compromiso con la seguridad operacional

Canaryfly renueva un año más el registro IATA Operational Safety Audit (IOSA), el estándar internacional más reconocido para evaluar la seguridad operacional de las aerolíneas, con la que la compañía reafirma su compromiso por ofrecer a los pasajeros un transporte aéreo que cumpla con los más altos niveles de seguridad, calidad y fiabilidad.

Este registro, obtenido por Canaryfly por primera vez en 2018 y renovado de forma ininterrumpida desde entonces, acredita que la aerolínea supera favorablemente la auditoría más rigurosa de la industria aérea internacional. El reconocimiento, impulsado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), evidencia que la compañía opera bajo los estándares más exigentes en materia de gestión operacional y control de la seguridad.

Para los pasajeros, esta renovación supone la garantía de viajar con una aerolínea que aplica de forma estricta las mejores prácticas internacionales en todos sus procesos. Desde el mantenimiento de las aeronaves hasta la formación de la tripulación a bordo, cada procedimiento está orientado a garantizar la máxima seguridad en cada vuelo.

Este reconocimiento internacional se suma a otras acreditaciones que avalan la excelencia de la aerolínea, como las certificaciones ISO 9001 en Gestión de Calidad, ISO 14001 en Gestión Medioambiental e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo, que reflejan su compromiso con la calidad del servicio, la sostenibilidad y el bienestar de sus trabajadores.

La compañía continúa apostando por la mejora constante de sus procesos con el objetivo de ofrecer un transporte aéreo interinsular eficiente, accesible y seguro, manteniendo la confianza de los residentes y visitantes que cada año eligen Canaryfly para desplazarse entre las islas.

Sobre Canaryfly

Canaryfly se consolidó en 2025 con más de 620.000 pasajeros transportados, apoyando el desarrollo y bienestar de los canarios y ofreciéndoles los mejores precios durante todo el año en todas sus rutas.

En enero de 2017, Canaryfly obtuvo por primera vez la prestigiosa certificación ISO 9001 para su Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 14001 para su Sistema de Gestión Medioambiental, lo que garantiza la excelencia en todos los procesos de organización y gestión de vuelos, tanto en tierra como en aire. Además, la aerolínea fue reconocida en 2018 con la Certificación OHSAS, posteriormente renovada a la ISO 45001, en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En junio de 2026 renovó la prestigiosa certificación de IATA de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA), lograda por primera vez en 2018. Esta certificación pertenece a un sistema internacionalmente reconocido para evaluar los sistemas de control y la gestión operacional en aerolíneas. El programa IOSA establece una base sólida para la cultura de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de las autoridades de aviación.

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Canaryfly se compromete a seguir mejorando y optimizando sus recursos, reduciendo su impacto medioambiental y fortaleciendo su responsabilidad social.