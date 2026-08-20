Endesa refuerza la red de distribución en Tenerife con el cierre de siete anillos eléctricos en apenas tres años

Endesa, a través de e-distribución, su filial de redes, ha invertido algo más de dos millones de euros, concretamente 2.098.000 euros, en distintas actuaciones destinadas a reforzar y modernizar la red eléctrica en Tenerife durante los últimos tres años. En concreto, la compañía ha realizado el cierre de hasta siete anillos eléctricos en la isla, con más de 175.000 clientes beneficiados.

Dichos trabajos suponen una mejora relevante de la red de distribución, ya que el cierre de un anillo eléctrico permite disponer de una alimentación alternativa en media tensión para los centros de transformación conectados a ese circuito. Así, en caso de avería en la alimentación principal, el sistema cuenta con una vía alternativa para mantener o recuperar el suministro con mayor agilidad.

Además, los anillos eléctricos incrementan la robustez y la resiliencia de las líneas implicadas, al reforzar la capacidad de respuesta de la red ante incidencias.

También facilitan la reposición remota del suministro en caso de averías imprevistas, reduciendo el impacto sobre los clientes y mejorando la continuidad del servicio.

Siete anillos en tres años

Desde el año 2023, e-distribución ha culminado el cierre de siete anillos eléctricos en la isla. Se trata del proyecto de Los Silos-Buenavista, Tacoronte-La Laguna, La Matanza, Cercado Mesa-Cruz Chica (La Laguna), Las Galletas-El Fraile (Arona), Puerto de la Cruz y Garachico.

Una de las obras realizadas por la compañía. / E. D.

Las obras del anillo de Los Silos tuvieron un coste de 420.000 euros y mejoraron la calidad del servicio a más de 5.000 usuarios del norte de la isla. En ellas se pusieron en servicio 1,4 kilómetros de cable de media tensión entre las estaciones de El Polvillo y Costa y Pajales.

El cierre del anillo en Cercado Mesa-Cruz Chica contó con una inversión de 340.000 euros y mejoró el servicio a unos 4.000 clientes de La Laguna.

Las obras realizadas en Tacoronte supusieron un coste de 385.000 euros y afectaron al servicio prestado a 160.000 clientes no solo de ese municipio, sino también de las localidades de Valle Guerra, Cruz Chica y La Dehesa, donde se llevó a cabo el soterramiento de más de dos kilómetros de líneas de media tensión, con unos 950 metros de nueva canalización.

Los trabajos realizados en el municipio norteño de La Matanza mejoraron el servicio prestado a unos 1.500 clientes, con una inversión de 210.000 euros. Estas obras incluyeron la incorporación de hasta 860 metros de nuevas líneas subterráneas de media tensión, permitiendo una reposición más rápida del suministro en caso de avería, beneficiando directamente a los vecinos y aumentando la fiabilidad del servicio eléctrico.

En el municipio de Puerto de la Cruz, la compañía realizó una inversión de 203.000 euros para cerrar el anillo eléctrico en el entorno del casco histórico, la calle Mequinez y la zona de Punta Brava, incluyendo la ejecución de varios tramos de nueva canalización de líneas eléctricas subterráneas.

E-distribución también ha concluido las obras del cierre del anillo entre las localidades de Las Galletas y El Fraile (Arona), en el sur de la isla. Los trabajos supusieron una inversión de 250.000 euros e incluyeron la incorporación de un kilómetro de líneas soterradas nuevas de media tensión.

Noticias relacionadas

Los últimos trabajos realizados en Tenerife han concluido recientemente en Garachico, con una inversión de más de 290.000 euros para cerrar un anillo entre los centros de transformación FP Garachico y El Muelle, mejorando el servicio a 5.000 habitantes.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife