Así es el nuevo Mirador de Las Indias en Fuencaliente: paisaje, arte y literatura frente al Atlántico

Fuencaliente de La Palma cuenta desde este mes de agosto con un nuevo espacio desde el que contemplar uno de los paisajes más característicos del sur de la Isla. El municipio ha inaugurado el Mirador de Las Indias, una infraestructura concebida como nuevo atractivo turístico y cultural para vecinos y visitantes.

Situado sobre los barrios de Las Indias y La Fajana, el mirador ofrece una amplia panorámica del litoral de Fuencaliente, sus zonas de plataneras y el océano Atlántico. En días de buena visibilidad también permite contemplar la isla de El Hierro, además de disfrutar de las puestas de sol desde este punto del municipio.

La inauguración contó con la presencia del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández; el consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez; y el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, entre otras autoridades.

El alcalde destacó el esfuerzo realizado para sacar adelante una actuación que considera un nuevo punto emblemático para el municipio. Según explicó, el objetivo es que el espacio permita disfrutar del paisaje y contribuya al mismo tiempo a poner en valor el sur de La Palma.

Pero el proyecto no se limita a su función como mirador. El Ayuntamiento ha incorporado también un importante componente cultural, combinando naturaleza, literatura y escultura.

El espacio incluye una décima del escritor Miguel Martín Méndez, natural del barrio de Las Indias y residente actualmente en Tenerife, además de una obra del artista fuencalentero Gustavo Díaz.

Gregorio Alonso subrayó que la intención ha sido crear algo más que un simple balcón al paisaje y agradeció la colaboración de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Infraestructuras del Cabildo de La Palma para hacer posible el proyecto.

El consejero autonómico Mariano Hernández destacó, por su parte, la inversión destinada a mejorar los espacios públicos del municipio y a poner en valor su riqueza natural y medioambiental. También señaló la colaboración entre administraciones como uno de los elementos que han permitido sacar adelante la actuación.

Desde el Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez felicitó al Ayuntamiento de Fuencaliente por el aprovechamiento de los fondos procedentes de diferentes administraciones y manifestó la intención de continuar impulsando infraestructuras que contribuyan a conservar y divulgar el patrimonio insular.

Noticias relacionadas

Con su apertura, el Mirador de Las Indias se incorpora así a la oferta de espacios paisajísticos de Fuencaliente, combinando las vistas sobre el sur de La Palma con elementos vinculados a la creación artística y literaria local.