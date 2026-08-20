La peligrosa imprudencia de unos jóvenes ante el fuerte oleaje en Canarias: un socorrista tiene que intervenir

Un grupo de jóvenes ha protagonizado una peligrosa escena en Playa Jardín, en el municipio tinerfeño del Puerto de la Cruz, al permanecer sobre unas rocas mientras el fuerte oleaje rompía a muy poca distancia.

El vídeo, difundido en Instagram por Socorristas Puerto, muestra cómo un socorrista se aproxima hasta el lugar para advertirles del peligro y pedirles que abandonen la zona.

«La prevención es ahorro, la irresponsabilidad es gasto», señala la cuenta junto a unas imágenes que recuerdan lo rápidamente que una imprudencia puede terminar convertida en una emergencia.

Los profesionales insisten en evitar espigones, acantilados y zonas rocosas cuando existe fuerte oleaje, pues una sola ola puede provocar una caída o arrastrar a una persona al mar.