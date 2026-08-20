Quevedo lleva a Canarias a los Premios Juventud 2026: seis nominaciones y una actuación con ‘La Graciosa’

Canarias tendrá una presencia destacada en los Premios Juventud 2026 de la mano de Quevedo. El cantante grancanario llegará a la gala como el artista español con más nominaciones y debutará sobre el escenario con una actuación en la que sonará La Graciosa, su colaboración con Elvis Crespo.

Quevedo acumula seis candidaturas, por delante de otros representantes nacionales como Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz o Lola Índigo. Su participación refuerza la proyección internacional de un artista que ha mantenido sus raíces isleñas como una referencia habitual dentro de su música.

El cantante actuará el próximo 3 de septiembre en el Auditorio Starlite de Marbella, escenario elegido para la primera edición de los Premios Juventud que se celebrará en España y fuera del continente americano.

Seis nominaciones para Quevedo

El grancanario compite en diferentes categorías que recorren buena parte de sus últimos lanzamientos. Una de las principales es Artista Premios Juventud Masculino, donde figura entre los nombres destacados de la música latina.

La Graciosa opta a dos galardones: Mejor Euro-Song y Tropical Hit. La colaboración une el sonido urbano de Quevedo con el merengue de Elvis Crespo y lleva el nombre de una de las ocho islas canarias a dos categorías de la ceremonia.

El cantante también está nominado a Mejor Urban Track por Al golpito, su colaboración con Nueva Línea, y a Mejor Álbum Urbano por El Baifo, su tercer trabajo discográfico.

La sexta candidatura corresponde a Mejor Canción Pop/Rhythmic por Yo y tú, tema publicado junto a Ovy On The Drums y Beéle.

Estas son las seis nominaciones del artista:

Artista Premios Juventud Masculino.

Mejor Euro-Song por La Graciosa.

Tropical Hit por La Graciosa.

Mejor Urban Track por Al golpito.

Mejor Álbum Urbano por El Baifo.

Mejor Canción Pop/Rhythmic por Yo y tú.

Una actuación con sabor canario

La presencia de Quevedo no se limitará a conocer el resultado de las votaciones. La organización de los Premios Juventud ha confirmado que el grancanario debutará en la gala interpretando un repertorio formado por tres de sus éxitos.

El artista cantará Columbia, Al golpito y La Graciosa. En esta última canción estará acompañado por Elvis Crespo, quien también se estrenará sobre el escenario de estos premios.

La actuación permitirá escuchar ante el público internacional una colaboración que mezcla sonidos urbanos y tropicales y que mantiene a Canarias en el centro desde su propio título.

Los Premios Juventud llegan a España

La edición número 23 de los Premios Juventud tendrá lugar el jueves 3 de septiembre en Marbella. Será la primera vez que la ceremonia salga del continente americano para celebrarse en Europa.

Quevedo compartirá escenario con artistas como Marc Anthony, Farruko, Ana Mena, Christian Nodal, Greeicy, Mau y Ricky y Juan Magán, entre otros nombres confirmados.

Los ganadores se darán a conocer durante la gala una vez finalizado el periodo de votación popular. El cantante grancanario llegará con seis oportunidades de hacerse con un galardón y con la condición de ser el español con mayor presencia entre las nominaciones.

Quevedo llevará así a Canarias a uno de los principales escaparates de la música latina: a través de su origen, de las referencias presentes en su obra y de una actuación en la que La Graciosa será una de las grandes protagonistas.